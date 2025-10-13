Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Maharashtra: बैल ले जा रहे 7 मुस्लिम युवकों पर हमला, बेरहमी से बरसाई लाठियां

Maharashtra News: महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां भीड़ ने 7 लोगों की बेरहमी से पिटाई की है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना था कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 13, 2025, 08:04 AM IST

Maharashtra: बैल ले जा रहे 7 मुस्लिम युवकों पर हमला, बेरहमी से बरसाई लाठियां

Maharashtra News: महाराष्ट्र के जालना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गायों को ले जा रहे सात मुस्लिम पुरुषों को लगभग 20 अज्ञात लोगों ने लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पीट दिया. घटना का मामला अगले दिन दर्ज किया गया. ये मामला 6 अक्टूबर का है, हालांकि अब सामने निकलकर आया है.

हमले में कौन लोग हुए घायल?

हमले में घायल हुए लोगों की पहचान निसार पटेल, आसिफ शेख, रियाज कुरैशी, सजिद पाशा, आसिफ सादिक, जावेद कुरैशी और सैयद परवेज के तौर पर हुई है. इनमें एक 62 साल का बुजुर्ग भी शामिल है. शिकायतकर्ता निसार पटेल के मुताबिक, वे लोग छत्रपति संभाजीनगर जिले के वडोद बाजार से साप्ताहिक हाट में खरीदे गए 21 बैलों को लातूर ले जा रहे थे. इसके लिए उनके पास सभी वैध कागजात मौजूद थे.

हमलावरों को दिखाए वैध दस्तावेज़

दो वाहन बैलों के साथ सफर कर रहे थे. जब वे जालना तहसील के लोंडेवाड़ी गांव के पास पहुंचे, तो लगभग 20 अज्ञात लोगों ने अचानक हमला कर दिया. पटेल ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को वैध दस्तावेज दिखाए, जिनमें साफ लिखा था कि बैलों को खेती के कामों के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन भीड़ ने उन पर गाय की हत्या के झूठे आरोप लगाते हुए लकड़ी और डंडों से उनकी पिटाई कर दी. इस हमले में सभी को गंभीर चोटें आईं.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाया. हालांकि, निसार पटेल का आरोप है कि हमलावर पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे. उन्होंने सवाल उठाया, "जब हमला पुलिस के सामने हुआ, तो एफआईआर में 'अज्ञात लोगों' का जिक्र कैसे किया गया?"

मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस आने के बाद भी वह हमें मारते रहे और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. हालांकि, सभी लोग पुलिस के सामने मौजूद थे. पटेल ने आगे बताया कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में भी हिचकिचा रही थी और उन्हें लगभग 12 घंटे तक थाने में हिरासत में रखा गया. कई बार ज़ोर देने के बाद ही मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, पुलिस ने निसार पटेल के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि उनके सामने ये विवाद नहीं हुआ था और ये दो पार्टियों के बीच का विवाद है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. 

