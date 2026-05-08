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Zee SalaamIndian Muslimनासिक टीसीएस केस में नया मोड़, 42 दिनों बाद संभाजीनगर से निदा खान गिरफ्तार

नासिक टीसीएस केस में नया मोड़, 42 दिनों बाद संभाजीनगर से निदा खान गिरफ्तार

Nida Khan Arrested: नासिक के TCS कंपनी से जुड़ा कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपियों में शुमार निदा खान को घटना के 42 दिनों बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस को दावा है कि निदा की गिरफ्तारी से कई अहम सुराग हाथ लगेंगे. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 08:45 AM IST

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42 दिनों बाद निदा खान गिरफ्तार
42 दिनों बाद निदा खान गिरफ्तार

Nashik TCS Controversy: महाराष्ट्र के नासिक शहर के TCS कंपनी से जुड़ा बहुचर्चित कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला एक बार फिर चर्चा में हैं. इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां लगभग हर रोज बड़ा खुलासा होने का दावा करती हैं. वहीं, अब 42 दिनों तक लगातार तलाश, कई शहरों में छापेमारी और पुलिस की लंबी और कथित भागदौड़ के बाद आखिरकार नासिक से जुड़े चर्चित मामले की आरोपी निदा खान को भी गिरफ्तार कर लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने निदा खान को महाराष्ट्र के संभाजीनगर से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद से ही निदा खान फरार हो गई थी. निदा खान की गिरफ्तारी को पुलिस काफी अहम मान रही है. 

नासिक सिटी पुलिस ने गुरुवार (7 मई) की देर रात संभाजीनगर शहर से निदा खान को गिरफ्तार किया. निदा एक निजी कॉल सेंटर से जुड़े मामले में निलंबित कर्मचारी बताई जा रही है. नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक और क्राइम ब्रांट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर संदीप मिटके ने निदा खान के गिरफ्तारी की पुष्टि की है.  

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पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बताया कि नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम और संभाजीनगर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर निदा खान को गिरफ्तार किया. अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद उसे नासिक लाया जाएगा और शुक्रवार यानी आज 8 मई को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, 26 मार्च को निदा खान के खिलाफ टीसीएस में महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धर्मांतरण की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के तुरंत बाद विशेष जांच टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी।

अपराध शाखा के अधिकारी संदीप मिटके ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जारी बयान में बताया था कि निदा खान को पकड़ने के लिए विशेष जांच टीम की अलग-अलग टुकड़ियों को मुंबई और आसपास के इलाकों में लगाया गया था. इसके बावजूद वह लगातार पुलिस से बचती रही.

जांच के दौरान पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए उसके पति से भी पूछताछ की थी. आखिरकार 42 दिनों की तलाश के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और उसे संभाजीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया. यह मामला नासिक से जुड़े एक कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां काम करने वाले नौ कर्मचारियों ने अपने आठ सहकर्मियों पर यौन शोषण और धार्मिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे. 

इसी मामले में निदा खान का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल था. विशेष जांच टीम अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि निदा खान लगातार फरार चल रही थी. उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की पूछताछ और जांच की तैयारी कर रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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