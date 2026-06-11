हालांकि, इस पुष्टि के बावजूद ठाणे पुलिस ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की आगे भी जांच की जानी जरूरी है और प्रक्रिया पूरी होने तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. रुबीना उमर पटेल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों को पुलिस संदिग्ध बता रही है, वे ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता है. इस मामले में ठाणे पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.