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Maharashtra News Today: पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों को देश के कई राज्यों में लगातार उनकी भाषा और पहचान के आधार पर संदेह की नजर से देखा जा रहा है. कई मामलों में सिर्फ बंगाली बोलने या मुस्लिम होने की वजह से लोगों को विदेशी तक करार दे दिया जाता है. ऐसे आरोपों में दक्षिणपंथी संगठनों के साथ-साथ कुछ राज्यों का पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल रहा है. इसी तरह के कुछ मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप भी करना पड़ा.
इसी बीच महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर नागरिकता और मजहबी पहचान को लेकर बहस छेड़ दी है. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पश्चिम बंगाल की तीन महिलाओं और एक बच्चे को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि वे अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक हैं.
पुलिस का कहना है कि उनके पास मौजूद पासपोर्ट और आधार कार्ड संदिग्ध हैं. इन दस्तावेजों को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से ठाणे के बांग्ला भाषी मुसलमान सकते में हैं, और वह भी ऐसे समय में जब बताया जा रहा है कि उनके पास सारे दस्तावेज पहले से मौजूद हैं. कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ओरीजिनल दस्तावेज दिखाने के बावजूद उन्हें पकड़ रही है.
इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला युवा इकाई की अध्यक्ष रुबीना उमर पटेल को स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिली. इसके बाद उनकी टीम ने पश्चिम बंगाल में इन महिलाओं के आबाई वतन के पुलिस थाने से कॉन्टैक्ट किया. वहां से पुलिस के जरिये इस बात की पुष्टि की गई है कि हिरासत में रखी गई महिलाएं और बच्चा हकीकत में पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासी हैं.
हालांकि, इस पुष्टि के बावजूद ठाणे पुलिस ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की आगे भी जांच की जानी जरूरी है और प्रक्रिया पूरी होने तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. रुबीना उमर पटेल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन दस्तावेजों को पुलिस संदिग्ध बता रही है, वे ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता है. इस मामले में ठाणे पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
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