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दस्तावेज सही, पहचान पक्की फिर भी कैद! ठाणे पुलिस ने तीन महिला और मासूम को किया गिरफ्तार

Maharashtra Police Arrested West Bengal Muslim Family: महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हो गया है. ठाणे पुलिस ने पश्चिम बंगाल की तीन महिलाओं और एक बच्चे को कथित विदेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में रखा है. हालांकि, AIMIM नेत्री की जांच में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें स्थानीय निवासी बताया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:04 PM IST
दस्तावेज सही, पहचान पक्की फिर भी कैद! ठाणे पुलिस ने तीन महिला और मासूम को किया गिरफ्तार
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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