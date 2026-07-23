"धुरंधर" की अदाकारा आयशा खान का दावा- "सड़क किनारे खड़ी थी, फिर भी पुलिस ने हिरासत में लिया"

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Mumbai NEET Protest: नीट पेपर लीक मामला और इस घटना के बाद कई तलबा के जरिये मुबय्यना तौर पर की गई खुदकुशी को लेकर देश के कई रियासतों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है. राजधानी दिल्ली में तलबा का एहतिजाज पुर-तशद्दुद होता जा रहा है. बीते 22 जुलाई को संसद की तरफ कूच के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प देखने को मिली. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस और मरकजी फोर्सेज के जरिये तलबा पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है.
इसी कड़ी में एहतिजाज से पहले एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने नई बहस छेड़ दी. फिल्म "धुरंधर" के गाने "शरारत" में नजर आ चुकीं अदाकारा आयशा खान ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब वह सिर्फ अपने भाई का इंतजार करते हुए सड़क किनारे खड़ी थीं. इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रही हैं और मुख्तलिफ हलकों में इसको मिलीजुला रद्देअमल सामने आ रहा है.
आयशा खान ने अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ दादर में नीट के तलबा के साथ इजहार-ए-यकजहती के लिए पहुंची थीं. उनके मुताबिक, विरोध शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उनके भाई और वहां मौजूद दूसरे लोगों को हिरासत में ले लिया. अदाकारा का कहना है कि वह किसी तरह के एहतिजाज में शामिल नहीं थीं. वह सिर्फ सड़क के किनारे खड़ी होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया और पुलिस गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गई.
आयशा खान ने इल्जाम लगाया कि चार लेडीज पुलिस अहलकारों ने उन्हें पुलिस गाड़ी में बैठाया, जबकि उन्होंने न तो कोई हंगामा किया था और न ही एहतिजाजी मुजाहिरा शुरू हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि "आखिर सड़क पर खामोशी से खड़े रहना कब से जुर्म बन गया?"
बाद में आयशा खान ने बताया कि उन्हें और हिरासत में लिए गए दूसरे लोगों को वर्ली पुलिस थाने ले जाया गया. उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि जिस जगह एहतिजाज होना था, वहां किसी भी तरह का मुजाहिरा करने की इजाजत नहीं थी. हालांकि, उनका दावा है कि इसके बावजूद उन्हें बिना कोई साफ वजह बताए हिरासत में लिया गया.
अदाकारा की ओर से शेयर किए गए वीडियो में उन्हें पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाते हुए देखा जा सकता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इससे पहले बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार सलमान खान और नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुजाहिरीन की हिमायत की, और मुबय्यना पुलिस बर्बरता की पुरजोर मुखालिफत की.