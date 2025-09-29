अहिल्यानगर में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!

Ahilyanagar News Today: महाराष्ट्र में असामाजिक तत्व लगातार सांप्रदायिक बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं. बीते दिनों 4 सितंबर को बारावफात पर 'I Love Muhammad' का बैनर लगाने पर पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन पर नई परंपरा शुरू कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया. पुलिसिया कार्रवाई के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी विरोध शुरू हो गया.

'I Love Muhammad' की रंगोली बनाने पर विवाद

इसका काउंटर करते हुए हिंदू संगठनों ने 'आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर' जैसे काउंटर बैनर पोस्टर लगाकर विरोध शुरू कर दिया. वहीं, अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से सोमवार (29 सितंबर) को एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की.

जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर 'I Love Muhammad' विवाद तूल पकड़ने लगा. पुलिस से मिला जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर रंगोली बनाई थी, जिस पर 'I Love Muhammad' लिखा था. पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई और नबी (स.अ.) का अपमान करार दिया.

#WATCH: Ahmednagar (Ahilyanagar), Maharashtra Tension in Ahilyanagar after dispute over road named after Prophet Muhammad. Muslim community staged Rasta Roko protest on Nagar–Sambhajinagar Highway.

Police resorted to lathi-charge after one group turned aggressive.

… pic.twitter.com/EFrzgVFWK6 — The New Indian (@TheNewIndian_in) September 29, 2025

इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठे हो गए और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे. लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी. पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज

इंडिया टीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में रंगोली बनाने वाले लोगों की पहचान कर ली है. इस सिलसिले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. कार्रवाई करने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हो लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं. वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन भीड़ में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ी रही है.

पुलिस ने दावा किया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए कई जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. अब तक करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया और शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए.

