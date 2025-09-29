Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941416
Zee SalaamIndian Muslim

अहिल्यानगर में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!

I Love Muhammad Row in Maharashtra:  महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 'I Love Muhammad' की रंगोली को लेकर विवाद भड़क गया. मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) की बेहुरमती का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस ने दो आरोपियों पर केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया, जबकि प्रदर्शन करने वाले 30 लोगों को हिरासत में लिया.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

कार्रवाई की मांग कर रहे मुसलमानों पर पुलिस ने बरसाए डंडे
कार्रवाई की मांग कर रहे मुसलमानों पर पुलिस ने बरसाए डंडे

Ahilyanagar News Today: महाराष्ट्र में असामाजिक तत्व लगातार सांप्रदायिक बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं. बीते दिनों 4 सितंबर को बारावफात पर 'I Love Muhammad' का बैनर लगाने पर पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन पर नई परंपरा शुरू कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया. पुलिसिया कार्रवाई के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी विरोध शुरू हो गया. 

'I Love Muhammad' की रंगोली बनाने पर विवाद

इसका काउंटर करते हुए हिंदू संगठनों ने 'आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर' जैसे काउंटर बैनर पोस्टर लगाकर विरोध शुरू कर दिया. वहीं, अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से सोमवार (29 सितंबर) को एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां दक्षिणपंथी संगठन से ताल्लुक रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. 

जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर 'I Love Muhammad' विवाद तूल पकड़ने लगा. पुलिस से मिला जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर रंगोली बनाई थी, जिस पर 'I Love Muhammad' लिखा था. पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती देखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई और नबी (स.अ.) का अपमान करार दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठे हो गए और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे. लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी. पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. 

आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज

इंडिया टीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती जांच में रंगोली बनाने वाले लोगों की पहचान कर ली है. इस सिलसिले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. कार्रवाई करने की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हो लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं. वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन भीड़ में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ी रही है. 

पुलिस ने दावा किया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए कई जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. अब तक करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया और शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए.

यह भी पढ़ें: ज्योति के बाद हरियाणा से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Maharashtra newsAhilyanagar Newsmuslim newsI Love Muhammad Row

Trending news

Maharashtra news
पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!
Haryana news
ज्योति के बाद हरियाणा से एक और Pak जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस
Pakistan
Pakistan में शहबाज सरकार के खिलाफ भारी बवाल, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग?
Azam Khan news
क्या सच में जेल में अब्दुल्ला आज़म को थी मारने की साजिश; किसके दावे से छिड़ी बहस?
Saudi Arabia
Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?
jaunpur news
उर्दू बाजार से सपा नेता ने मंगाया था पनीर रोल, लेकिन पहुंचा चिकन; मामला पहुंचा कोर्ट
Asia Cup 2025
Asia Cup: ACC चीफ मोहसिन नकवी ने पीएम मोदी की पोस्ट पर किया कमेंट, लोग कर रहे खिंचाई
Shivam
IED की तस्वीरें और आतंकी संगठन की ID; Patna Airport से शिवम गिरफ्तार
Sheikh Saleh Al Talib
सऊदी अरब के मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम 7 साल बाद जेल से रिहा; जानें उनका गुनाह
Donald Trump Gaza Peace Plan
गाजा में स्थायी सीजफायर की प्लानिंग कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप, दिए बड़े संकेत
;