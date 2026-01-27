Advertisement
Maharashtra: 33% की मांग से आगे निकली जनता, नगर निगमों में महिलाओं को थमाई कमान

Maharashtra: 33% की मांग से आगे निकली जनता, नगर निगमों में महिलाओं को थमाई कमान

Women Leadership in Maharashtra: महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बड़ी संख्या में महिलाओं की जीत ने भारतीय राजनीति की पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है. स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व बढ़ने से साफ है कि समाज अब नेतृत्व का मूल्यांकन लिंग नहीं, बल्कि क्षमता और दृष्टिकोण के आधार पर कर रहा है.

 

Written By  Sehba Ali|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:15 PM IST

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
Women Empowerment in India: भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों ने एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. जिन महिलाओं को लंबे समय तक घर संभालने और सलाह देने तक सीमित समझा गया, वही महिलाएं अब स्थानीय सत्ता के केंद्र में पहुंचकर फैसले लेती नजर आ रही हैं. यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि समाज की बदलती सोच का नतीजा माना जा रहा है.

पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं को सहयोगी भूमिका तक सीमित रखा गया. घर संभालने वाली, सलाह देने वाली, लेकिन फैसला लेने वाली नहीं. राजनीति में भी महिलाओं को अक्सर आरक्षित सीटों तक सीमित कर दिया गया. यह धारणा गहराई से बैठी रही कि नेतृत्व के लिए निर्णय क्षमता और सत्ता संचालन जैसी खूबियां पुरुषों में ही होती हैं.

पिछले दो दशकों से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग उठती रही है. यह मांग सिर्फ महिला संगठनों की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समानता की मूल भावना से जुड़ी रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम सरकारों ने, चाहे वे किसी भी दल की रही हों, इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. महिला आरक्षण विधेयक सालों तक संसद की फाइलों में दबा रहा. राजनीतिक दलों ने इसे कभी सामाजिक समीकरणों का बहाना बनाकर टाला, तो कभी सही समय का तर्क दिया. यह सब उस मानसिकता को उजागर करता है, जिसमें सत्ता की साझेदारी को लेकर अब भी संकोच बना हुआ है.

हालांकि, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों ने इस सोच को चुनौती दी है. जब जनता ने बड़ी संख्या में महिलाओं को चुना, तो यह स्पष्ट हो गया कि नेतृत्व को लेकर समाज की मानसिकता बदल रही है. महिलाएं अब सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं चाहतीं, वे शासन और नीति-निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और जनता भी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने को तैयार है. स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह साबित करती है कि बदलाव संसद के गलियारों से नहीं, बल्कि ज़मीन से आ रहा है.

भारत में स्थानीय निकायों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है. यहीं से नेतृत्व की असली परीक्षा होती है. नगर निगमों के मेयर सिर्फ प्रतीकात्मक पद नहीं होते वे शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, जल-आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी नीतियों को सीधे प्रभावित करते हैं. जब महिलाएं इन पदों पर पहुंचती हैं, तो शासन का दृष्टिकोण भी बदलता है. कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि महिला नेतृत्व वाले निकायों में सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा पर संवेदनशीलता के साथ काम किया जाता है.

महिलाओं के मेयर बनने पर होने वाली प्रतिक्रियाएं, चाहे समर्थन की हों या आलोचना की, यह दिखाती हैं कि समाज एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है. जहां एक ओर पुरानी सोच अब भी सवाल उठाती है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग इस बदलाव का स्वागत कर रहा है. लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका जनता की होती है. महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में जनता ने महिलाओं को जिताकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नेतृत्व का मूल्यांकन अब लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता और दृष्टिकोण के आधार पर किया जा रहा है. 

यह बदलाव अचानक नहीं आया है. यह सालों की सामाजिक प्रक्रिया का नतीजा है, जहां महिलाओं ने शिक्षा, नौकरियों, सामाजिक आंदोलनों और स्थानीय राजनीति में अपनी जगह बनाई है. यह परिणाम राजनीतिक दलों के लिए भी एक स्पष्ट संकेत है. अगर दल अब भी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते रहेंगे, तो वे सामाजिक बदलाव की गति से पीछे छूट सकते हैं. महिलाओं को टिकट देना, उन्हें नेतृत्व का मौका देना और पॉलिसी मेकिंग में शामिल करना, यह सब अब राजनीतिक जरूरत बनता जा रहा है. महाराष्ट्र का उदाहरण बताता है कि जब महिलाओं को मौका दिया जाता है, तो वे उसे पूरी क्षमता के साथ निभाती हैं.

यह जरूरी है कि महिलाओं के नेतृत्व को सिर्फ संख्या के रूप में न देखा जाए. असली सवाल यह है कि क्या उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा? क्या वे सिर्फ 'प्रॉक्सी' नेतृत्व तक सीमित रहेंगी, या वास्तविक सत्ता का उपयोग कर पाएंगी?

महाराष्ट्र की यह तस्वीर भविष्य की राजनीति की झलक देती है. एक ऐसी राजनीति जहां महिलाओं की भागीदारी अपवाद नहीं बल्कि सामान्य होगी. जहां नेतृत्व को दृष्टि से आंका जाएगा. भारत जैसे देश में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है, जब उसकी आधी आबादी सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदार हो. नगर निगमों में महिलाओं का नेतृत्व इस दिशा में एक मजबूत कदम है लेकिन अभी मंजिल दूर है. 

महाराष्ट्र में 15 नगर निगमों का महिला नेतृत्व में होना सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है. यह पूरे देश के लिए एक संदेश है कि समाज बदल रहा है, राजनीति बदल रही है और महिलाएं अब नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह बदलाव संसद के भीतर की राजनीति से कहीं आगे निकल चुका है. यह बदलाव सड़कों, मोहल्लों, नगर निगमों और जनता के दिलों में हो रहा है. अब सवाल यह नहीं है कि महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं सवाल यह है कि क्या राजनीति इस बदलाव को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए तैयार है?

About the Author
author img
Sehba Ali

सेहबा अली सैफ़ी जी मीडिया समूह के Salaam TV में रिपोर्टर और एंकर हैं. उन्हें ब्रॉडकास्ट मीडिया में 6+ वर्षों से ज्यादा का अनुभव हैं. न्यूज़ रूम, स्टूडियो एंकरिंग और फील्ड रिपोर्टिंग में उन्हें महार...और पढ़ें

