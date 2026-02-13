हज के लिए उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ

Ajmer Sharif Dargah News: महाराष्ट्र के उन्नाव से पैदल हज यात्रा पर निकले मोहम्मद कामरानुद्दीन खान इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर कामयाबी की दुआ मांगी और अब मक्का-मदीना तक की लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं. इस साल पाक हज के लिए भारत से हजारों लोग सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पैदल हज यात्रा करने वाले अकीदतमंदों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है.

हालिया समय में केरल के शिहाब चित्तूर, बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी, अजमेर के साहिल खान और महाराष्ट्र के मोहम्मद कामरानुद्दीन खान जैसे कई लोग पैदल सफर-ए-हज के लिए निकल चुके हैं. हज के सफर के अरकान के लिए आजमीन लगातार रवाना हो रहे हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उन्नाव से अजमेर होते हुए मोहम्मद कामरानुद्दीन खान भी पैदल हज यात्रा पर निकल पड़े हैं.

रास्ते में लोग कर रहे हैं कामरानुद्दीन का स्वागत

उन्नाव से अजमेर तक के रास्ते में उनका कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया और लोगों ने गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल किया. कामरानुद्दीन खान ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के उन्नाव से अपने सफर-ए-हज की शुरुआत की और सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी. अजमेर पहुंचने पर दरगाह के खादिम सैय्यद शानू मिया ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी फैमिली को दरगाह की जियारत कराई.

इसके बाद उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के निजाम गेट से दिल्ली के लिए दोबारा अपनी यात्रा शुरू की. कामरानुद्दीन खान का कहना है कि वह अपना पैदल सफर-ए-हज साल 2027 तक मुकम्मल करेंगे और मक्का-मदीना शरीफ में हाजिरी देंगे. इस दौरान वह अजमेर से दिल्ली, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, बगदाद, कर्बला और नजफ जैसे मजहबी मुकामात पर हाजिरी देते हुए आगे बढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि उनके पैदल सफर का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और देश हिंदुस्तान में अमन व खुशहाली की दुआ करना है।.

मोहम्मद कामरानुद्दीन खान पूरे हज के सफर के दौरान तिरंगा टी-शर्ट पहनकर "इंडिया टू मक्का" का पैगाम भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी मोहम्मद कामरानुद्दीन खान उन्नाव से अजमेर तक का पैदल सफर कर चुके हैं और अब 2027 में मक्का-मदीना पैदल पहुंचकर हज अदा करने की तैयारी में हैं.

भारत के यह लोग भी कर चुके हैं पैदल हज का सफर

इससे पहले केरल के शिहाब चित्तूर, बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी और अजमेर के साहिल खान जैसे कई अकीदतमंद हालिया समय में पैदल हज यात्रा कर चुके हैं या हज के सफर पर निकल चुके हैं. केरल के शिहाब चित्तूर (शिहाबुद्दीन सय्यद अलावी) ने 2022 में अपने गांव से पैदल यात्रा शुरू की और करीब 8,600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से होकर मक्का पहुंचे.

इसी तरह अलग-अलग राज्यों से भी अकीदतमंद पैदल हज के लिए निकल रहे हैं. बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी और अजमेर के साहिल खान ने भी पैदल सफर-ए-हज शुरू किया है. सना अंसारी के बारे में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन्होंने अपने पति के साथ हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का इरादा जताया.