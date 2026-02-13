Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3108350
Zee SalaamIndian Muslimहज के लिए उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ

हज के लिए उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ

Hajj on Foot from India to Mecca: महाराष्ट्र के उन्नाव से मोहम्मद कामरानुद्दीन खान पैदल हज यात्रा पर निकले हैं और अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर मक्का-मदीना के लिए रवाना हुए. रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया. कामरुद्दीन खान का 2027 तक यात्रा पूरी करने का लक्ष्य है. उनसे पहले हालिया समय में कई भारतीय अकीदतमंद भी पैदल हज यात्रा पर निकल चुके हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:56 PM IST

Trending Photos

महाराष्ट्र से पैदल हज के लिए निकले कामरुद्दीन खान
महाराष्ट्र से पैदल हज के लिए निकले कामरुद्दीन खान

Ajmer Sharif Dargah News: महाराष्ट्र के उन्नाव से पैदल हज यात्रा पर निकले मोहम्मद कामरानुद्दीन खान इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर कामयाबी की दुआ मांगी और अब मक्का-मदीना तक की लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं. इस साल पाक हज के लिए भारत से हजारों लोग सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पैदल हज यात्रा करने वाले अकीदतमंदों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है.

हालिया समय में केरल के शिहाब चित्तूर, बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी, अजमेर के साहिल खान और महाराष्ट्र के मोहम्मद कामरानुद्दीन खान जैसे कई लोग पैदल सफर-ए-हज के लिए निकल चुके हैं. हज के सफर के अरकान के लिए आजमीन लगातार रवाना हो रहे हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उन्नाव से अजमेर होते हुए मोहम्मद कामरानुद्दीन खान भी पैदल हज यात्रा पर निकल पड़े हैं. 

रास्ते में लोग कर रहे हैं कामरानुद्दीन का स्वागत
उन्नाव से अजमेर तक के रास्ते में उनका कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया और लोगों ने गुलपोशी कर उनका इस्तकबाल किया. कामरानुद्दीन खान ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के उन्नाव से अपने सफर-ए-हज की शुरुआत की और सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी. अजमेर पहुंचने पर दरगाह के खादिम सैय्यद शानू मिया ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी फैमिली को दरगाह की जियारत कराई. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के निजाम गेट से दिल्ली के लिए दोबारा अपनी यात्रा शुरू की. कामरानुद्दीन खान का कहना है कि वह अपना पैदल सफर-ए-हज साल 2027 तक मुकम्मल करेंगे और मक्का-मदीना शरीफ में हाजिरी देंगे. इस दौरान वह अजमेर से दिल्ली, ताजिकिस्तान, ईरान, इराक, बगदाद, कर्बला और नजफ जैसे मजहबी मुकामात पर हाजिरी देते हुए आगे बढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि उनके पैदल सफर का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना और देश हिंदुस्तान में अमन व खुशहाली की दुआ करना है।. 

मोहम्मद कामरानुद्दीन खान पूरे हज के सफर के दौरान तिरंगा टी-शर्ट पहनकर "इंडिया टू मक्का" का पैगाम भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि इससे पहले भी मोहम्मद कामरानुद्दीन खान उन्नाव से अजमेर तक का पैदल सफर कर चुके हैं और अब 2027 में मक्का-मदीना पैदल पहुंचकर हज अदा करने की तैयारी में हैं.

भारत के यह लोग भी कर चुके हैं पैदल हज का सफर
इससे पहले केरल के शिहाब चित्तूर, बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी और अजमेर के साहिल खान जैसे कई अकीदतमंद हालिया समय में पैदल हज यात्रा कर चुके हैं या हज के सफर पर निकल चुके हैं. केरल के शिहाब चित्तूर (शिहाबुद्दीन सय्यद अलावी) ने 2022 में अपने गांव से पैदल यात्रा शुरू की और करीब 8,600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से होकर मक्का पहुंचे. 

इसी तरह अलग-अलग राज्यों से भी अकीदतमंद पैदल हज के लिए निकल रहे हैं. बिहार के सुल्तान अहमद, तेलंगाना के मोहम्मद आबिद, महाराष्ट्र की सना अंसारी और अजमेर के साहिल खान ने भी पैदल सफर-ए-हज शुरू किया है. सना अंसारी के बारे में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन्होंने अपने पति के साथ हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का इरादा जताया.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Ajmer Sharif Dargah NewsIndia to MeccaHaj 2026muslim news

Trending news

Ajmer Sharif Dargah News
उन्नाव से मक्का तक पैदल निकले कामरानुद्दीन, अजमेर शरीफ में मांगी कामयाबी की दुआ
Bangladesh news
बांग्लादेश में कट्टरपंथ को वोट की चोट; जमात के कई मौलानाओं की जमानत जब्त
Bangladesh news
Bangladesh: 17 साल का बनवास, कई बार जेल; अब सत्ता के शीर्ष पर तारिक रहमान
murshidabad news
“बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी”, हुमायूं कबीर पर भड़के BJP नेता दिलीप घोष
Delhi Waqf News
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज पर ठोका अपना दावा, दूसरे पक्ष को 30 दिन की मोहलत
Bangladesh Election 2026
पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई
Saharanpur news
UP: ‘जंगल ले जाकर पैर में गोली मारी’, जज के सामने कैदी ने खोली फर्जी एनकाउंटर की परत
former PM Imran Khan
जेल में इमरान खान की आंख की रोशनी लगभग खत्म, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का बड़ा खुलासा
gaza
गाजा में इंसान जलकर हो जा रहे हैं गायब! इजरायल पर ‘वैक्यूम बम’ इस्तेमाल करने का आरोप
Bangladesh news
बांग्लादेश में BNP गठबंधन की बड़ी बढ़त, 212 सीटों पर जीत का दावा