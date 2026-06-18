/Maharashtra News: भीड़ के हमले से दहशत में थे 19 मुस्लिम परिवार, गांव छोड़ने वाले अब क्यों लौट आए घर?

परिवारों का आरोप है कि विवाद की शुरुआत 28 अप्रैल को एक मामूली घटना से हुई. डांगे के मुताबिक, कुछ लोगों ने उनकी चिकन दुकान से चिकन खरीदा और खाना पकाने के लिए कुछ बर्तन ले गए. बाद में जब बर्तन लौटाए गए तो कुछ सामान गायब होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद कार की चाबी को लेकर भी विवाद बढ़ गया. हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला उस समय शांत हो गया था. डांगे का आरोप है कि कुछ समय बाद स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता केदार परगानगर और उनके सहयोगी वहां पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि फोन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया और देखते ही देखते 40 से 50 लोगों की भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि इसके बाद भीड़ ने मुस्लिम परिवारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.