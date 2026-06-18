/Maharashtra News: भीड़ के हमले से दहशत में थे 19 मुस्लिम परिवार, गांव छोड़ने वाले अब क्यों लौट आए घर?

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के सांगली जिले के गौस अराला गांव में तनाव की स्थिति के बीच गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे मुस्लिम परिवार प्रशासन के आश्वासन के बाद वापस लौट आए हैं. परिवारों का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने फिलहाल गांव में ही रहने का फैसला किया है. स्थानीय निवासी आबिद हुसैन अब्दुल डांगे ने बताया कि कुछ दिनों पहले हुई हिंसक घटना के बाद गांव के मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल बन गया था. उन्होंने कहा कि उनके परिवार सहित गांव के करीब 18-19 मुस्लिम परिवार अपना सामान पैक कर चुके थे और दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे. डांगे के मुताबिक, उन्हें लगने लगा था कि गांव में रहना अब सुरक्षित नहीं है.
परिवारों का आरोप है कि विवाद की शुरुआत 28 अप्रैल को एक मामूली घटना से हुई. डांगे के मुताबिक, कुछ लोगों ने उनकी चिकन दुकान से चिकन खरीदा और खाना पकाने के लिए कुछ बर्तन ले गए. बाद में जब बर्तन लौटाए गए तो कुछ सामान गायब होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद कार की चाबी को लेकर भी विवाद बढ़ गया. हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला उस समय शांत हो गया था. डांगे का आरोप है कि कुछ समय बाद स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता केदार परगानगर और उनके सहयोगी वहां पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि फोन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया और देखते ही देखते 40 से 50 लोगों की भीड़ जमा हो गई. आरोप है कि इसके बाद भीड़ ने मुस्लिम परिवारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.
पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा
पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन भीड़ काफी देर तक वहां मौजूद रही. डांगे के मुताबिक, भीड़ ने उनके घर और दुकान पर पथराव किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई हुसैन शौकत पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई. परिवार का यह भी दावा है कि घटना के दौरान उन्हें धमकियां दी गईं और धार्मिक आधार पर अपमानजनक बातें कही गईं. घटना के बाद मुस्लिम परिवारों ने न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर कानूनी रास्ता अपनाया. उन्होंने बॉम्बेहाई कोर्ट के सार्वजनिक शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई.
हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने, संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. हाईकोर्ट के सार्वजनिक शिकायत प्रकोष्ठ ने इस मामले को सांगली के पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया. इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से संपर्क किया और उन्हें निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का भरोसा दिलाया. प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवारों ने फिलहाल गांव न छोड़ने का निर्णय लिया है. लेकिन मुस्लिम परिवारों का कहना है कि वे अब प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर नजर रखेंगे.