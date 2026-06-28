/बारिश की आस में झुके सिर, किसानों और प्यासे खेतों के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ

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Solapur Muslim Community Prayer For Rain: महाराष्ट्र के सोलापुर में मुस्लिम समुदाय ने बारिश के लिए सामूहिक दुआ की, नम आंखों से अल्लाह से बारिश की दुआ की. जून का महीना खत्म होने के बावजूद महाराष्ट्र के सोलापुर समेत राज्य के कई जिलों में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं और बारिश न होने से किसान परेशान हैं. पानी के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं और जानवरों के पीने के पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है. ऐसे में, सोलापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह से बारिश की दुआ की और बारिश के लिए एक खास दुआ की, जिसे 'सलातुल इस्तिस्का' कहते हैं.
सोलापुर के रंग भवन में अहले हदीस ईदगाह में 'सलातुल इस्तिस्का', यानी बारिश के लिए एक खास दुआ की गई. मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी की लीडरशिप में सामूहिक दुआ की गई. दुआ के बाद, मौजूद सभी लोगों ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की. इस समय, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए. हाथ ऊपर उठाकर, भरी आँखों और भारी आवाज़ में उन्होंने अल्लाह से रहमत के रूप में बारिश की दुआ की.
इतनी बारिश हो कि कुएँ और डैम भर जाएँ, मुस्लिम समुदाय ने की दुआ
इस समय, मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी ने खुतबा दिया और सबने मिलकर दुआ की कि देश में कहीं भी सूखे जैसे हालात न हों, किसानों के खेतों में खूब बारिश हो, जानवरों को चारा और पानी मिले, झीलें, कुएँ और डैम भर जाएँ और पूरी दुनिया पर अल्लाह की मेहरबानी हो. इस मौके पर सोलापुर शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से मौजूद थे.
हर साल बड़ी तादात में किसानों और खेतिहर मजदूर करते हैं आत्महत्या?
गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिगं की वजह से पर्यावरण और मौसम के चक्र में खतरनाक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ज्यादा सर्दी, बेमौसम बारिश, बाढ़, किसी साल बारिश का बिल्कुल न होना, ज्यादा गर्मी ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक पहचान है. महाराष्ट्र में हर साल बारिश न होने और सूखा पड़ने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने पर बड़ी तादाद में किसान आत्महत्या करते हैं. महाराष्ट्र में साल 2023 में 6,669 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की.