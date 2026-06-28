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बारिश की आस में झुके सिर, किसानों और प्यासे खेतों के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ

Solapur Muslim Community Prayer For Rain: महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश की कमी और बढ़ते जल संकट के बीच मुस्लिम समुदाय ने 'सलातुल इस्तिस्का' अदा कर अल्लाह से बारिश की दुआ की. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने नम आंखों के साथ रहमत की बारिश की प्रार्थना की, ताकि किसानों, जानवरों और आम लोगों को राहत मिल सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:34 PM IST
बारिश की आस में झुके सिर, किसानों और प्यासे खेतों के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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