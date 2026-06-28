/बारिश की आस में झुके सिर, किसानों और प्यासे खेतों के लिए मुस्लिम समुदाय ने की दुआ

Solapur Muslim Community Prayer For Rain: महाराष्ट्र के सोलापुर में मुस्लिम समुदाय ने बारिश के लिए सामूहिक दुआ की, नम आंखों से अल्लाह से बारिश की दुआ की. जून का महीना खत्म होने के बावजूद महाराष्ट्र के सोलापुर समेत राज्य के कई जिलों में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं और बारिश न होने से किसान परेशान हैं. पानी के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं और जानवरों के पीने के पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है. ऐसे में, सोलापुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह से बारिश की दुआ की और बारिश के लिए एक खास दुआ की, जिसे 'सलातुल इस्तिस्का' कहते हैं.