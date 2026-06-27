/क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहे हो.... पुलिस ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल से की बदतमिजी

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Maharashtra Traffic Police Anti Muslim Remarks: भारत में सांप्रदायिकता अपने खतरनाक मोड़ पहुंच चुकी है. सांप्रादयिकता ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है, जब सरकारी कर्मचारियों के दिमाग पर चढ़ जाए. महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक ट्रक को रोकते हैं, ट्रक ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए फोन का कैमरा चालू किए हुए होता है. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले अपना चेहरा कपड़े से छिपाए हुए हैं और ड्राइवर को कैमरा बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं. इस दौरान ड्राइवर और एक पुलिस वाले में कहासुनी हुई. पुलिस वाले ने इस कहासुनी के बीच में ड्राइवर को यह कह रहा है कि क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहा है? इसके बाद पुलिस महकमे में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह और सरकारी विभागों में मुस्लिम विरोधी नफरत बढ़ने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
हैरानी की बात तो यह है कि ट्रक ड्राइवर हिंदू समुदाय का है, जिसका नाम श्यामलाल राव है. आरोपी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल राव को मुस्लिम समझकर टार्गेट किया और कहा, "क्या तुम मुस्लिम हो? तुम जरूर होगे," जिस पर राव ने जवाब दिया कि वह राजस्थान से है, जाट जाति का है. श्यामलाल राव ने पुलिस वालों से सवाल पूछा कि इसमें हिंदू-मुस्लिम की बात क्यों आ गई? ऑफिसर ने कहा, "अगर तुम हिंदू होते, तो ऐसा नहीं करते. गद्दारी वाला काम क्यों कर रहा है? दादागिरी मत कर."
सरकारी कर्मचारी कैसे कर सकता है हिंदू-मुस्लिम?
विवाद बढ़ने के बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने हालात को कंट्रोल किया. ट्रक ड्राइवर श्यामलाल राव ने सीनियर पुलिस ऑफिसर को घटना के बारे में बताया, "मैं राजस्थान का एक जाट हूं." "इन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने शिकायत की. उसके बाद यह बोल रहा है, तू मुसलमान है हिंदू रहता तो ऐसा नहीं करता. यह क्या बात हुई धर्म वाली बताओ." राव ने कहा, "आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते," और ट्रैफिक कांस्टेबल से माफी मांगने को कहा. बाद में सीनियर अधिकारी की मदद से मामला सुलझ गया.