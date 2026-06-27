Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहे हो.... पुलिस ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल से की बदतमिजी

क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहे हो.... पुलिस ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल से की बदतमिजी

Maharashtra Traffic Police Anti Muslim Remarks: महाराष्ट्र में एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच बहस दिखाई दे रही है, जिसमें धार्मिक पहचान को लेकर टिप्पणी किए जाने का आरोप है. घटना के बाद पुलिस के व्यवहार और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:16 PM IST
क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहे हो.... पुलिस ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल से की बदतमिजी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजकुमार बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप, सैयद इसाक गिरफ्तार
muslim news1 hr ago
2
UTTAR PRADESH1 hr ago
3
muslim news2 hrs ago
4
Protest Continue on Balochistan Acid Attack2 hrs ago
5
muslim news3 hrs ago