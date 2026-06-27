/क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहे हो.... पुलिस ने ट्रक ड्राइवर श्यामलाल से की बदतमिजी

Maharashtra Traffic Police Anti Muslim Remarks: भारत में सांप्रदायिकता अपने खतरनाक मोड़ पहुंच चुकी है. सांप्रादयिकता ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है, जब सरकारी कर्मचारियों के दिमाग पर चढ़ जाए. महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक ट्रक को रोकते हैं, ट्रक ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए फोन का कैमरा चालू किए हुए होता है. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले अपना चेहरा कपड़े से छिपाए हुए हैं और ड्राइवर को कैमरा बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं. इस दौरान ड्राइवर और एक पुलिस वाले में कहासुनी हुई. पुलिस वाले ने इस कहासुनी के बीच में ड्राइवर को यह कह रहा है कि क्या तुम मुस्लिम हो, गद्दारी वाला काम क्यों कर रहा है? इसके बाद पुलिस महकमे में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह और सरकारी विभागों में मुस्लिम विरोधी नफरत बढ़ने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.