Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103825
Zee SalaamIndian MuslimUttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम

Uttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम

 Mahmood Madani: जमियत उलेमा हिन्द के सद्र डॉक्टर महमूद असद मदनी और उनके ट्रस्ट पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इलज़ाम लगाया है कि देवभूमि में सरकार ने जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन नहीं दी तो, वो साजिश के तहत डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए मुस्लिम बस्ती बसा रहे हैं. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:57 PM IST

Trending Photos

AI आधारित प्रतीकात्मक तस्वीर
AI आधारित प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: जमियत उलेमा हिन्द के सद्र डॉक्टर महमूद असद मदनी पर इल्ज़ाम है कि वो उत्तराखंड जैसे हिन्दुओं के पवित्र जगह पर मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं. ये मामला शेखुल हिंद एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसले ट्रस्टी डॉ. महमूद असद मदनी हैं. हिंदूवादी नेताओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई ज़मीन पर ट्रस्ट मुस्लिम बस्ती बसा रहा है. 

 दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट ने रईस अहमद नाम के एक व्यक्ति को पावर आफ एटर्नी देकर मुस्लिम समुदाय को ये ज़मीन बेच रहा है.अब तक मंजर आलम, शहजाद अली, आसिफ, ताहिर खान, अमजद अली, मोहम्मद तारिक,साहिल अहमद, मोहम्मद इरशाद, शहजाद अली, सलीम अहमद,नवाब नसीम, मोहम्मद शोएब आदि के नाम इस ज़मीन की बिक्री के बाद दाखिल-खारिज भी हो चुका है.  हिंदूवादी नेताओं ने इसे डेमोग्राफी चेंज की साजिश बताया है. 

दावा किया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तभी, शेखुल हिंद एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पास इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की इज़ाज़त दी गई थी. ट्रस्ट यहां देवबंद दारुल उलूम की तर्ज़ पर मदरसा या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था. इसके लिए ट्रस्ट के जरिये 20 एकड़ ज़मीन हरियावाला, धौलास, पछुवा दून परगना विकासनगर देहरादून में किसानों से ली गई थी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) को जब यहां इस इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोलने की जानकारी मिली तो कांग्रेस की सरकार के सामने आपत्ति दर्ज की गई, जिसके बाद इस योजना पर रोक लगा दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा के सत्ता में आने पर ये योजना ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसके बाद दुबारा जब कांग्रेस की सरकार आई तो एक बार फिर से यहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के लिए हलचल तेज हो गई. ट्रस्ट के सद्र महमूद हसन मदनी मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ले गए लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को और ट्रस्ट से कहा कि उस ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज नहीं किया जाएगा, और ये काश्तकारी ज़मीन ही रहेगी.

अगर बेची जाएगी तो भी कृषि भूमि ही रहेगी. इससे जो पैसा आयेगा वो भी ट्रस्ट में सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा. इसके पीछे दलील दी गई कि आईएमए एक संवेदनशील संस्थान है, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इसके कैंपस के आसपास न तो आबादी की बसावट की जानी चाहिए और न ही कोई कारोबारी गतिविधियां संचालित होनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें: Bulldozer Action: दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी

इसे भी पढ़ें: मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Mahmood Madaniestablishing Muslim settlementsacred land of Uttarakhand

Trending news

Mahmood Madani
महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम
Delhi news
राजनाथ सिंह से मुस्लिम समाज ने की मुलाकात, बोले- अपने ही मुल्क में न बनाएं बेगाना
madhya pradesh news
मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!
UP News
मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!
Uttar Pradesh news
मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल पर दबंगई की वीडियो वायरल
muslim news
दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी
Allahabad High Court
'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!
Shabana Mahmood
Britain: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री
Faridabad News
UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम
Uttar Pradesh news
AIMIM नेता शौकत अली ने किसे दी जूते मारने की धमकी, बयान से गरमाई यूपी की सियासत