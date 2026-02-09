Uttrkhand News: महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम

नई दिल्ली: जमियत उलेमा हिन्द के सद्र डॉक्टर महमूद असद मदनी पर इल्ज़ाम है कि वो उत्तराखंड जैसे हिन्दुओं के पवित्र जगह पर मुस्लिम बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं. ये मामला शेखुल हिंद एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसले ट्रस्टी डॉ. महमूद असद मदनी हैं. हिंदूवादी नेताओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई ज़मीन पर ट्रस्ट मुस्लिम बस्ती बसा रहा है.

दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट ने रईस अहमद नाम के एक व्यक्ति को पावर आफ एटर्नी देकर मुस्लिम समुदाय को ये ज़मीन बेच रहा है.अब तक मंजर आलम, शहजाद अली, आसिफ, ताहिर खान, अमजद अली, मोहम्मद तारिक,साहिल अहमद, मोहम्मद इरशाद, शहजाद अली, सलीम अहमद,नवाब नसीम, मोहम्मद शोएब आदि के नाम इस ज़मीन की बिक्री के बाद दाखिल-खारिज भी हो चुका है. हिंदूवादी नेताओं ने इसे डेमोग्राफी चेंज की साजिश बताया है.

दावा किया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तभी, शेखुल हिंद एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पास इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की इज़ाज़त दी गई थी. ट्रस्ट यहां देवबंद दारुल उलूम की तर्ज़ पर मदरसा या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा था. इसके लिए ट्रस्ट के जरिये 20 एकड़ ज़मीन हरियावाला, धौलास, पछुवा दून परगना विकासनगर देहरादून में किसानों से ली गई थी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) को जब यहां इस इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोलने की जानकारी मिली तो कांग्रेस की सरकार के सामने आपत्ति दर्ज की गई, जिसके बाद इस योजना पर रोक लगा दी गई.

दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा के सत्ता में आने पर ये योजना ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसके बाद दुबारा जब कांग्रेस की सरकार आई तो एक बार फिर से यहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने के लिए हलचल तेज हो गई. ट्रस्ट के सद्र महमूद हसन मदनी मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ले गए लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को और ट्रस्ट से कहा कि उस ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज नहीं किया जाएगा, और ये काश्तकारी ज़मीन ही रहेगी.

अगर बेची जाएगी तो भी कृषि भूमि ही रहेगी. इससे जो पैसा आयेगा वो भी ट्रस्ट में सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा. इसके पीछे दलील दी गई कि आईएमए एक संवेदनशील संस्थान है, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से इसके कैंपस के आसपास न तो आबादी की बसावट की जानी चाहिए और न ही कोई कारोबारी गतिविधियां संचालित होनी चाहिए.

