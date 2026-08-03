/इजरायल तक कैसे पहुंचे भारत के हथियार? एमनेस्टी की रिपोर्ट दिखाकर मदनी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना

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Mahmood Madani on Israel Arms Supply: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद असद मदनी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट पर चिंता जताई है और भारत से इजरायल को कथित हथियारों की सप्लाई पर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच भारत से इजरायल को बड़ी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिलरी शेल भेजे गए थे. मौलाना मदनी ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की चल रही प्रतिक्रिया को एक कैंपेन बताया और कहा कि इतने सेंसिटिव इंटरनेशनल मुद्दे पर सरकार का साफ स्टैंड देश की नैतिक नींव और ग्लोबल इज्जत के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2024 में सभी देशों को इजरायल को हथियार सप्लाई बंद करने का आदेश दिया था.
महमूद असद मदनी ने कहा कि हथियार इस्तेमाल करने की चिंताओं के बावजूद उन्हें देना इंटरनेशनल कानून और इंसानी मूल्यों के खिलाफ है. भारत की पुरानी पॉलिसी दबे-कुचले फिलिस्तीनियों का साथ देना रही है और मौजूदा हालात में इजरायल को मिलिट्री इक्विपमेंट देना इस परंपरा से भटकाव है. उन्होंने मांग की कि भारत सरकार सरकारी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा इज़राइल को हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट की कथित सप्लाई पर तुरंत रोक लगाए, इस बारे में साफ जानकारी दे और इजरायल के साथ मिलिट्री सहयोग खत्म करे.
जिनेवा कन्वेंशन को दिलाया याद
जमीयत चीफ ने कहा कि भारत की ऊंची इज्ज़त उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके साथ नैतिक ताकत और सिद्धांतों वाला स्टैंड जुड़ा है, इसलिए सरकार को ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए. उन्होंने उन्हें 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और 1948 के नरसंहार रोकथाम कन्वेंशन के बारे में उनकी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाई, जो युद्ध अपराधों में इस्तेमाल हो सकने वाले हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाते हैं.
इजरायल कर रहा है नरसंहार
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. अभी तक 75 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. वहीं, गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है. गाजा में भारी तबाही मची हुई है. गाजा की पूरी आबादी खुले आसमान में रहने को मजबूर है. वहां के लोगों को 'दो जून की रोटी' नसीब नहीं हो पा रही है. साफ पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं.