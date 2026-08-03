/इजरायल तक कैसे पहुंचे भारत के हथियार? एमनेस्टी की रिपोर्ट दिखाकर मदनी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना

Mahmood Madani on Israel Arms Supply: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद असद मदनी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट पर चिंता जताई है और भारत से इजरायल को कथित हथियारों की सप्लाई पर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच भारत से इजरायल को बड़ी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिलरी शेल भेजे गए थे. मौलाना मदनी ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की चल रही प्रतिक्रिया को एक कैंपेन बताया और कहा कि इतने सेंसिटिव इंटरनेशनल मुद्दे पर सरकार का साफ स्टैंड देश की नैतिक नींव और ग्लोबल इज्जत के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2024 में सभी देशों को इजरायल को हथियार सप्लाई बंद करने का आदेश दिया था.