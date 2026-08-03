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इजरायल तक कैसे पहुंचे भारत के हथियार? एमनेस्टी की रिपोर्ट दिखाकर मदनी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना

Mahmood Madani on Israel Arms Supply: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत से इजरायल को कथित तौर पर हथियार और सैन्य उपकरण भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह इस सप्लाई को रोके.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:01 AM IST
इजरायल तक कैसे पहुंचे भारत के हथियार? एमनेस्टी की रिपोर्ट दिखाकर मदनी ने मोदी सरकार को दिखाया आईना

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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