Mahmood Madani के खिलाफ भारी विरोध, करणी सेना बोली, भुगतने होंगे गंभीर नताइज

Maulana Mahmood Madani Statement: मौलाना महमूद मदनी के बयान का खूब विरोध हो रहा है. करणी सेना का मानना है कि उनका यह बयान भड़काने वाला है. हालांकि, लोगों कहना है कि मदनी के बयान से साफ होता है कि वह जिहाद को नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने के तौर पर कह रहे थे.
Maulana Mahmood Madani Statement: भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के जरिए दिए गए बयान के बाद देशभर के हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार शाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया और मौलाना मदनी का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया. जानकारों का कहना है कि मौलाना मदनी के बयान को गलत तरीके से पेश किया है.
करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि संगठन अब 'जिहादी मानसिकता' को बिल्कुल सहन नहीं करेगा. चौधरी ने आरोप लगाया कि मौलाना मदनी ने अपने बयान से राष्ट्रवादी मुसलमानों को भड़काने के साथ-साथ देश के युवाओं को भी उकसाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी के बयान ने देश का माहौल खराब किया है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है. चौधरी के मुताबिक, करणी सेना ऐसे बयानों का कड़ा विरोध करती है और चेतावनी देती है कि अगर मुस्तकबिल में भी इस तरह के बयान दिए गए, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
संगठन ने कहा कि देश को 'जिहादी मानसिकता' वाले लोगों की जरूरत नहीं है. करणी सेना ने सरकार से मांग की है कि मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने रामनगर कोतवाली पुलिस को एक तहरीर भी सौंपी है, जिसमें मौलाना मदनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.
मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जिहाद को खराब तरीके से पेश किया गया. उन्होंने कहा था,"इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का पर्याय बना दिया है. क़ुरान में 'जिहाद' कई मायनों में आया है. फर्ज़ अदा करना, समाज और इंसानियत की भलाई. युद्ध के संदर्भ में भी यह ज़ुल्म और हिंसा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. इसलिए जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा."