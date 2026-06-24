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Rajasthan News Today: सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर अब ऐसे ऐतिहासिक मजहबी जगहें भी जांच के दायरे में हैं, जिन्हें लोग सैकड़ों साल से भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल मानते रहे हैं. राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में चल रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत 'एंटी-एनक्रोचमेंट ड्राइव' चला रही है.
इस अभियान की जद में जैसलमेर की मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह भी आ गई है. बीजेपी की अगुवाई वाली भजनलाल सरकार ने दरगाह कमेटी को मालिकाना हक साबित करने के लिए नोटिस थमाया है. दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 250 साल पुरानी मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह पर प्रशासन ने 18 जून को नोटिस चस्पा किया था, और 22 जून तक सारे दस्तावेजों के साथ प्रशासन के सामने दरगाह कमेटी को पेश होने के लिए कहा गया था. यह पवित्र दरगाह रामगढ़-तनोट बाईपास मार्ग स्थित है.
इसी कड़ी मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह मामले में मंगलवार (23 जून) को सुनवाई हुई. यह सुनवाई रामगढ़-दो उपनिवेशन तहसीलदार ज्ञान सिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई. सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा. वहीं, प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरह का फैसला सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड और उपलब्ध कानूनी दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाएगा.
"जांच के बाद सात दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश"
बैठक में दरगाह की जमीन की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. तहसीलदार ज्ञान सिंह भाटी ने संबंधित हल्का पटवारी को मौके का निरीक्षण करने और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राजस्व रिकॉर्डों की जांच कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है और सरकारी रिकॉर्ड में उसका किस परिपेक्ष्य में जिक्र है. प्रशासन ने सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है कि यही रिपोर्ट आगे की कार्रवाई तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से पहले जारी नोटिस की समय-सीमा 22 जून को खत्म हो चुकी थी. इसके बाद मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुने गए. प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद मौजूदा दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. फिलहाल इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.
"मजहबी ढांचे पर किस स्तर के अधिकारी को कार्रवाई का अधिकार है?"
सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान की जमीन के भीतर मौजूद है और यह पूरे इलाके में सभी लोगों की मजहबी अकीदत से जुड़ी एक अहम जगह है. समुदाय की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि किसी मजहबी ढांचे पर कार्रवाई करने का अधिकार किस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को है. उनका कहना था कि ऐसे मामलों में फैसला जिला कलेक्टर स्तर पर लिया जाना चाहिए.
समुदाय के प्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पूरी जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए. वहीं, बॉर्डर एरिया में चल रहे इस अभियान को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई. अब प्रशासन की नजर पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर टिकी हुई है.