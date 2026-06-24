"जांच के बाद सात दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश"

बैठक में दरगाह की जमीन की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. तहसीलदार ज्ञान सिंह भाटी ने संबंधित हल्का पटवारी को मौके का निरीक्षण करने और पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राजस्व रिकॉर्डों की जांच कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है और सरकारी रिकॉर्ड में उसका किस परिपेक्ष्य में जिक्र है. प्रशासन ने सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है कि यही रिपोर्ट आगे की कार्रवाई तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.