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मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह पर फैसला टला, रिकॉर्ड और दस्तावेज तय करेंगे आगे की राह; 7 दिन में रिपोर्ट तलब

Jaisalmer Mahmood Shah Peer Jilani Dargah Row: राजस्थान के जैसलमेर में 250 साल पुरानी मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह मामले में कल सुनवाई हुई. मुस्लिम समुदाय ने इसे वैध कब्रिस्तान की जमीन पर मौजूद मजहबी जगह बताया, जबकि प्रशासन ने साफ किया कि आगे का फैसला सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर लिया जाएगा. दस्तावेजों और जगह के मालिकाना की जांच के लिए पटवारी को प्रशासन ने आदेश दिया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:37 PM IST
मह़मूद शाह पीर जिलानी दरगाह पर फैसला टला, रिकॉर्ड और दस्तावेज तय करेंगे आगे की राह; 7 दिन में रिपोर्ट तलब
Image Credit: (फाइल फोटो)

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