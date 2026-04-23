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Zee SalaamIndian Muslimबेहोश होकर गिरे 86 साल के तिवारी जी, देखते हुए गुज़र गई इंसानों की भीड़; दोस्त इशहाक ने बचाई जान

बेहोश होकर गिरे 86 साल के तिवारी जी, देखते हुए गुज़र गई इंसानों की भीड़; दोस्त इशहाक ने बचाई जान

Mahoba Hindu Muslim Friendship News: उत्तर प्रदेश के महोबा से इंसानियत और आपसी भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली है. जहां 86 साल के बुजुर्ग के घायल होने पर जब कई आगे नहीं आया, ऐसे मुश्किल वक्त में उनके दोस्त ने फरिश्ता बनकर उनकी मदद की. अस्पताल ले जाने और तीमारदारी की तस्वीर वायरल होने के बाद नेटीजंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:10 PM IST

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मुरलीधर को अस्पताल ले जाते इशहाक खान (PC-DB)
मुरलीधर को अस्पताल ले जाते इशहाक खान (PC-DB)

Uttar Pradesh Mahoba News Today: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो एक बार फिर यह साबित करती है कि इंसानियत किसी मजहब की मोहताज नहीं होती. जब जरूरत के वक्त कोई अपना आगे बढ़कर मदद का हाथ थाम ले, तो हिंदू-मुस्लिम का फर्क सिर्फ नाम भर रह जाता है. इसी भाईचारे की मिसाल ने पूरे इलाके में एक सकारात्मक दिया है, वह भी ऐसे समय में जब मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई जा रही है, और उनके बॉयकाट की मांग की जाती रही है. 

यह पूरा मामला महोबा जिले के शेखू नगर मोहल्ले का है, जहां 86 साल मुरलीधर तिवारी अपने घर से किसी काम के लिए निकले थे. रास्ते में अचानक उनके पैर में कांच के टुकड़े चुभ गए, जिससे उनका खून बहने लगा और वे सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. दर्द और खून की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई थी. 

घटना के समय मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया. इसी बीच जैसे ही इस बात की जानकारी उनके पुराने मित्र इशहाक खान को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपने घायल और बेहोश दोस्त को गोद में उठाया और एक नौजवान की मदद से बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया.

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अस्पताल पहुंचने के बाद इशहाक खान ने सिर्फ दोस्ती निभाई नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार तीमारदार की तरह पूरा इलाज भी करवाया. उन्होंने खुद अपने हाथों से मुरलीधर तिवारी के पैर की पट्टी करवाई और उन्हें चप्पल पहनाकर हर तरह से सहारा दिया.

यह भी पढ़ें: सबकुछ जलकर हुआ ख़ाक; फरिश्ता बनकर 300 परिवारों की मदद कर रहे चांद कुरैशी

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट मुताबिक, इशहाक खान और मुरलीधर तिवारी पिछले 10 सालों से पड़ोसी और गहरे दोस्त हैं. दोनों के बीच मजहब कभी रिश्ते की दीवार नहीं बनी. इशहाक खान बताते हैं कि वे मुरलीधर को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और ईद हो या दिवाली, दोनों हमेशा एक-दूसरे के घर जाते हैं और गले मिलते हैं.

इशहाक खान ने इस दौरान उन लोगों पर भी नाराजगी जताई जो समाज में मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. उनका कहना है कि कुछ लोग देश का सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचार खत्म करना चाहते हैं, जबकि असली पहचान उस इंसान की है जो मुश्किल वक्त में दूसरे के साथ खड़ा हो.

होश में आने के बाद मुरलीधर तिवारी की आंखें भी नम हो गईं. उन्होंने अपने मित्र इशहाक खान का दिल से शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर मुरलीधर तिवारी ने कहा कि आज के समय में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलते हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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