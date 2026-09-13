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‘इंसाफ के सिद्धांतों की हत्या हो रही है!’ पाकिस्तान की न्यायपालिका पर महरंग बलोच का बड़ा हमला

Pakistan News: बलोच अधिकारों की कार्यकर्ता महरंग बलोच ने पाकिस्तान की न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि अदालतें न्याय के स्थापित सिद्धांतों को दरकिनार करके फैसले सुना रही हैं. उनकी इन बातों ने पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 13, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:28 PM IST
‘इंसाफ के सिद्धांतों की हत्या हो रही है!’ पाकिस्तान की न्यायपालिका पर महरंग बलोच का बड़ा हमला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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