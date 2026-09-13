/‘इंसाफ के सिद्धांतों की हत्या हो रही है!’ पाकिस्तान की न्यायपालिका पर महरंग बलोच का बड़ा हमला

महरंग के अनुसार, BYC ने कथित "चेहरा-विहीन सुनवाई" (faceless trials) के विरोध में 13 जून से 10 सितंबर के बीच 20 सुनवाइयों का बहिष्कार किया. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी; हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश कामरान मुलाखैल की अध्यक्षता वाली अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने या बचाव के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के बजाय मामले को बार-बार स्थगित कर दिया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों से, चीफ जस्टिस मुलाखैल उनकी ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के बजाय उन्हें बार-बार कॉज़ लिस्ट से हटा रहे हैं. महरंग ने कहा कि ज़मानत की कार्यवाही में लगातार देरी न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. महरंग बलोच ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि वे कथित "न्यायिक पक्षपात," बचाव के अधिकार से इनकार और BYC मामलों में न्याय में देरी का तुरंत संज्ञान लें. उन्होंने यह भी मांग की कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए.