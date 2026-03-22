'मैं तुम्हें मिट्टी में गाड़ दूंगा, ईद की नमाज...', ईदगाह में SHO पर धमकी के आरोप, बवाल

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक दरोगा साफ तौर पर ईद की नमाज पढ़ने गए लोगों को धमकी देते हुए दिख रहे हैं. दरोगा जोर देकर कह रहा है कि वह किसी भी हाल में नमाज़ नहीं होने देगा. इसके अलावा, दरोगा ईदगाह के मुतवल्ली को भी धमकाता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने नमाज़ करवाने की ज़िद की, तो वह उसे ज़मीन में दफना देगा. इस वायरल वीडियो ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया है और पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दरअसल, यह पूरी घटना मैनपुरी के कुरावली इलाके में हुई, जहां लोग ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह पर जमा हुए थे. इसी दौरान प्रशासन ने दखल दिया. बताया जाता है कि पुलिस ने ईदगाह के बाहर नमाज अदा किए जाने पर आपत्ति जताई और नमाज होने से रोकने की धमकी दी. इसके बाद मौके पर मौजूद मुसलमानों ने सब-इंस्पेक्टर की मांगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. आरोप है कि SHO ललित भाटी नमाज़ रुकवाने के लिए ईदगाह परिसर में पहुंचे और कथित तौर पर वहां मौजूद लोगों से अभद्र भाषा में बात की.

SHO ने दी धमकी

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जब ईदगाह के मुतवल्ली ने SHO ललित भाटी से नमाज रोके जाने के बारे में बात की, तो SHO भड़क गए. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि SHO, ईदगाह के शाकिर हुसैन से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे. इसके बाद SHO का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने ईदगाह के मुतवल्ली को धमकी देते हुए कहा, "अगर तुमने हीरो बनने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा. तुम खुद को समझते क्या हो?" इस घटना का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

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हिंदू संगठनों को नहीं थी आपत्ति

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पड़ोसी हिंदू समुदाय के कई सदस्यों ने भी यह स्पष्ट किया कि उन्हें इस ईदगाह पर नमाज़ अदा किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने बताया कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. इसके बावजूद, आरोप है कि पुलिस ने मौके पर कड़ा रुख बनाए रखा और कथित तौर पर लगभग 20 मिनट तक अपना अभद्र व्यवहार जारी रखा.