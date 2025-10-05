Advertisement
Mainpuri: मीलाद के दौरान लगाए I Love Muhammad के झंडे लगाना पड़ा भारी; केस दर्ज

Mainpuri New: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आई लव मुहम्मद का झंडा लगाना लोगों को भारी पड़ गया. पुलिस ने शांति भंग करने और बिना अनुमति कार्यक्रम के मामले में केस दर्ज करने की बात की है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 05, 2025, 09:44 AM IST

Mainpuri New: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के बेवर कस्बे में 'I Love Muhammad' लिखे झंडे लगाए जाने का मामला सामने आया है. हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी झंडे हटा दिए, ताकि किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजहबी आज़ादी पर हमला है, हालांकि पुलिस माहौल खराब न हो इसके लिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है.

मैनपुरी में मिलाद

मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम को मिलाद समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके लिए सजावट की गई थी. इसी सजावट में ये आई लव मुहम्मद के झंडे लगा दिए गए. पुलिस का कहना है कि इस इस प्रोग्राम के लिए पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई थी.

मीलाद के दौरान लगाए झंडे

शनिवार सुबह जब चमनगंज मोहल्ले में I Love Muhammad लिखे झंडे और बैनर लगाए जाने की जानकारी मिली, तो थाना प्रभारी (SHO) अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में सामने आया कि अनस (फैज़ मोहम्मद का बेटा) और अर्सलान (गुड्डू हाशिम का बेटा), जो इसी मोहल्ले के निवासी हैं, उन्होंने ये बैनर लगाए थे.

शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई

I Love Muhammad को लेकर प्रदेश के कई ज़िलों मेंविवाद चल रहा है. जिसके चलते पुलिस कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती है. मुख्य निरीक्षक ऋषिकांत शुक्ला ने बताया कि यह सजावटी बैनर मिलाद कार्यक्रम के लिए लगाए गए थे, लेकिन आयोजकों ने कोई अनुमति नहीं ली थी. इसलिए शांति भंग करने और बिना अनुमति कार्यक्रम करने के आरोप में कार्रवाई की गई है.

बता दें, पिछले महीने 26 तारीख को आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी हंगामा हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया है और दर्जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. गिरफ्तार हुए लोगों में फेमस मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल हैं.

