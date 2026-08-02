/दुआ में उठे हजारों हाथ, आंखों से छलके आंसू; मेजर हमजा आरिफ को इंदौर ने दिया आखिरी सलाम

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Major Hamza Arif Funeral: राजस्थान के जैसलमेर में सड़क हादसे में इंदौर के मेजर हमजा आरिफ शहीद हो गए. आज मेजर हमजा का मय्यत सैफी नगर स्थित मस्जिद में पहुंचा. वहां से इमली बाजार में मौजूद कब्रिस्तान ले जाया गया. मेजर हमजा आरिफ को आज सुबह 9 बजे इमली बाजार कब्रिस्तान में भारतीय सेना द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया. जनाजे में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और मेजर हमजा की मगफिरत के लिए दुआएं कीं. हर चेहरे पर देश के एक बहादुर लाल को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था.
दरअसल, गुरुवार देर रात एक दुखद सड़क हादसे में आर्मी मेजर हमजा की मौत हो गई, जबकि सेना के दो अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब सेना के अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी करके टाटा सफारी गाड़ी से लौट रहे थे. तभी अचानक सड़क पर एक ऊंट आ गया और उनकी गाड़ी उससे टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टाटा सफारी का संतुलन बिगड़ गया और वह चार-पांच बार पलट गई. इसके बाद गाड़ी सड़क पर करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई.
दो अधिकारियों का चल रहा है इलाज
हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस सड़क हादसे में मेजर हमजा को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. वहीं, उनके साथ मौजूद लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ भी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायल अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
डीएम-एसपी भी थे मौजूद
सड़क हादसे के बाद जुमे को मेजर हमजा का परिवार उनके पार्थिव शरीर को लेकर जैसलमेर से इंदौर के लिए रवाना हुआ था. शनिवार देर शाम पार्थिव शरीर को सबसे पहले महू मिलिट्री छावनी ले जाया जाएगा, जहां सेना पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश की. इसके बाद आज सुबह 9:00 बजे सैफी नगर की सैफी मस्जिद ने जनाजे की नमाज अदा की गई है और कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. इस दौरान जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद थे. दोनों ने देश के लाल के आखिरी सलामी भी दी.