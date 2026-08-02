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दुआ में उठे हजारों हाथ, आंखों से छलके आंसू; मेजर हमजा आरिफ को इंदौर ने दिया आखिरी सलाम

Major Hamza Arif Funeral: राजस्थान के जैसलमेर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मेजर हमजा आरिफ को इंदौर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया. उनके आखिरी रसूमात में हजारों लोग शामिल हुए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST
दुआ में उठे हजारों हाथ, आंखों से छलके आंसू; मेजर हमजा आरिफ को इंदौर ने दिया आखिरी सलाम

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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