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Zee SalaamIndian Muslimहोली के बाद रामनवमी पर भी ढ़की गईं मस्जिद और मजार; इधर से गुजरेंगे BJP MLA T-Raja

होली के बाद रामनवमी पर भी ढ़की गईं मस्जिद और मजार; इधर से गुजरेंगे BJP MLA T-Raja

Hyderabad Ramnavami Shobha Yatra: हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इस यात्रा में MLA राजा सिंह भी शामिल होंगे. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर हमले के खतरा का जिक्र किया है और सुरक्षा कवर देने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:48 PM IST

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होली के बाद रामनवमी पर भी ढ़की गईं मस्जिद और मजार; इधर से गुजरेंगे BJP MLA T-Raja

Hyderabad Ramnavami Shobha Yatra: हैदराबाद के आसिफ नगर के सीतारामबाग मंदिर से सुल्तान बाज़ार के हनुमान व्यायाम शाला तक शुक्रवार (27 मार्च) को रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है. इस शोभा यात्रा में भड़काऊ भाषण देने के आदी MLA राजा सिंह भी शामिल होंगे. इन चीजों को देखते हुए हैदराबाद का पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 

इसके साथ ही शोभा यात्रा जिस रूट से होनी है, उस रूट पर आने वाली मस्जिदों और दरगाहों को कपड़ों से ढक दिया गया है. इससे पहले पुलिस कमिश्नर, वीसी सज्जनार और जॉइंट पुलिस कमिश्नर, तफसीक इकबाल ने शोभा यात्रा वाले रूट की इंस्पेक्शन की और अधिकारियों को जरूरी इंतज़ाम करने के निर्देश दिए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य जुलूस श्री रामनवमी उत्सव कमेटी निकालेगी और MLA राजा सिंह आकाशपुरी हनुमान मंदिर से एक श्रद्धांजलि जुलूस निकालेंगे और मंगलहाट रोड पर मुख्य जुलूस में शामिल होंगे.

MLA राजा सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें शोभा यात्रा के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई है. MLA राजा सिंह ने दावा किया कि शोभा यात्रा के दौरान उन्हें स्नाइपर्स निशाना बनाने आएंगे और आतंकवादी शोभा यात्रा के दौरान दो जगहों पर बम रखेंगे. बीते 22 मार्च को राजा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी और अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवर देने की मांग की. इसी लेटर में उन्होंने धमकी भी दी कि अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान होता है, तो मैं खुद हथियार उठाऊँगा और जिम्मेदार लोगों को खत्म कर दूँगा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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