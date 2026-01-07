Advertisement
राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद अंसारी को जमानत; आतंकी संगठन से जोड़ा संबंध

Maksud Ansari Bail: राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद अंसारी को जमानत मिल गई है. हालांकि कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलेगा. मकसूद अंसारी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य के संपर्क में होने का भी आरोप है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:43 PM IST

Maksud Ansari Bail: अयोध्या में स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी मकसूद को जमानत मिल गई है. अब वह जमानत पर जेल से बाहर रहेगा, लेकिन मकसूद के खिलाफ यह मामला कोर्ट में चलता रहेगा. मकसूद को 3 सितंबर 2024 को  बुराड़ी थाना क्षेत्र के मस्जिद गली में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. मकसूद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जेल में बंद था, जहां वह अपनी माँ और बहन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करता था. 

बिहार के रहने वाले मकसूद पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य के संपर्क में होने का भी आरोप है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकसूद को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर जनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बांका, अमरपुर और बारी में उसकी तलाश कर रही थी. 

पुलिस टीम ने हुसैनाबाद से उसके साले को भी उठाया. साले की निशानदेही पर बांका जिले के अमरपुर में छापेमारी की गई, लेकिन तब तक मकसूद वहां से बुराड़ी पहुंच चुका था. उत्तर प्रदेश के अयोध्या की पुलिस टीम ने मकसूद को बुराड़ी थाना क्षेत्र के मस्जिद गली से गिरफ्तार कर लिया. 

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भागलपुर के SSP को दो मोबाइल नंबर दिए और उनके वेरिफिकेशन के लिए कहा. SSP हरदीप कांत के निर्देश पर बुराड़ी थाना प्रभारी बोमल ने दोनों मोबाइल नंबरों को वेरिफाई कर अयोध्या पुलिस को रिपोर्ट भेजी. इसके बाद ही ई-मुलाकात संभव हो पाई.

गौरतलब है कि मकसूद अंसारी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य अमिर के संपर्क में होने का आरोप लगा है. साथ ही मकसूद अंसारी पर यह भी आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर देशविरोधी पोस्ट शेयर किया करता था. मकसूद अंसारी पर जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर लाखों रुपये इकट्ठा करने और संगठन में नए लड़कों को जोड़ने का भी आरोप हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Maksud Ansari Ram Mandir Blast Threatminority newsToday News

