Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप

Malegaon Blast Case: 2008 मालेगांव बम धमाके में मारे गए लोगों के छह परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में NIA की स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया था. बरी किए गए आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं.

याचिका में क्या कहा गया है?

परिजनों ने दायर अपील में कहा है कि जांच में खामियां या गलतियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं. अपील में यह भी तर्क दिया गया कि साजिश हमेशा गुप्त तरीके से रची जाती है, इसलिए उसका साफ सबूत मिलना मुश्किल होता है.

पिटीशनर्स एनआईए कोर्ट के फैसले को बताया कानून के खिलाफ

याचिकाकर्ताओं ने एनआईए कोर्ट के 31 जुलाई को दिए फैसले को गलत और कानून के खिलाफ बताया और इसे रद्द करने की मांग की. यह अपील निसार अहमद, सैयद बिलाल और पांच अन्य लोगों ने अधिवक्ता मतीन शेख के जरिए दाखिल की थी. हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, यह अपील 15 सितंबर को जस्टिस ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आ सकती है.

क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस?

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे (मुंबई से करीब 200 किमी दूर) में मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक धमाका हुआ था. इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे.

आरोप- कोर्ट ने किया है पोस्ट ऑफिस का काम

याचिका में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के जज को पोस्टमैन या मूक दर्शक की तरह नहीं रहना चाहिए. अगर अभियोजन पक्ष तथ्य सामने लाने में नाकामयाब रहता है, तो अदालत खुद गवाह बुला सकती है और सवाल पूछ सकती है. अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने दुर्भाग्यवश सिर्फ पोस्ट-ऑफिस की तरह काम किया और कमजोर अभियोजन का फायदा आरोपियों को दे दिया है.

याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान ने आरोप लगाया था कि NIA ने उन पर आरोपियों के खिलाफ नरमी बरतने का दबाव बनाया था. इसके बाद अभियोजक को बदल दिया गया. अपीलकर्ताओं ने कहा कि राज्य की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने सात आरोपियों की गिरफ्तारी कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था. तब से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कोई धमाका नहीं हुआ. लेकिन NIA ने केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपों को कमजोर किया.

विशेष NIA कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा था कि सिर्फ शक असली सबूत की जगह नहीं ले सकता और अभियोजन पक्ष के पास ठोस व विश्वसनीय सबूत नहीं हैं जो आरोपियों को दोषी साबित करें. NIA कोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष की जांच में कई खामियों को चिन्हित किया और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए.