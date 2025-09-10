Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2915987
Zee SalaamIndian Muslim

Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप

Malegaon Blast Case में एनआईए कोर्ट ने सात लोगों को बरी कर दिया था, अब इस मामले में पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट पर मामले को सही तरह से ट्रीट न करने का इल्जाम लगाया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 10, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप

Malegaon Blast Case: 2008 मालेगांव बम धमाके में मारे गए लोगों के छह परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में NIA की स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया था. बरी किए गए आरोपियों में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं.

याचिका में क्या कहा गया है?

परिजनों ने दायर अपील में कहा है कि जांच में खामियां या गलतियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं. अपील में यह भी तर्क दिया गया कि साजिश हमेशा गुप्त तरीके से रची जाती है, इसलिए उसका साफ सबूत मिलना मुश्किल होता है.

पिटीशनर्स एनआईए कोर्ट के फैसले को बताया कानून के खिलाफ

याचिकाकर्ताओं ने एनआईए कोर्ट के 31 जुलाई को दिए फैसले को गलत और कानून के खिलाफ बताया और इसे रद्द करने की मांग की. यह अपील निसार अहमद, सैयद बिलाल और पांच अन्य लोगों ने अधिवक्ता मतीन शेख के जरिए दाखिल की थी. हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, यह अपील 15 सितंबर को जस्टिस ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस?

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे (मुंबई से करीब 200 किमी दूर) में मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक धमाका हुआ था. इसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे.

आरोप- कोर्ट ने किया है पोस्ट ऑफिस का काम

याचिका में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के जज को पोस्टमैन या मूक दर्शक की तरह नहीं रहना चाहिए. अगर अभियोजन पक्ष तथ्य सामने लाने में नाकामयाब रहता है, तो अदालत खुद गवाह बुला सकती है और सवाल पूछ सकती है. अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने दुर्भाग्यवश सिर्फ पोस्ट-ऑफिस की तरह काम किया और कमजोर अभियोजन का फायदा आरोपियों को दे दिया है.

याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान ने आरोप लगाया था कि NIA ने उन पर आरोपियों के खिलाफ नरमी बरतने का दबाव बनाया था. इसके बाद अभियोजक को बदल दिया गया. अपीलकर्ताओं ने कहा कि राज्य की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने सात आरोपियों की गिरफ्तारी कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था. तब से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कोई धमाका नहीं हुआ. लेकिन NIA ने केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपों को कमजोर किया.

विशेष NIA कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा था कि सिर्फ शक असली सबूत की जगह नहीं ले सकता और अभियोजन पक्ष के पास ठोस व विश्वसनीय सबूत नहीं हैं जो आरोपियों को दोषी साबित करें. NIA कोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष की जांच में कई खामियों को चिन्हित किया और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Malegaon blast casemuslim newsIndian Muslim

Trending news

maulana rashidi
UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश
Israel
Israel: लोगों की थी कतर हमले पर नजर, उधर IDF गाजा में कर रही थी बड़ा कांड
iran news
Iran और IAEA के बीच परमाणु प्रोग्राम पर हुई बड़ी डील,जंग के दौरान रिश्ते हुए थे खराब
Hamas
Gaza: दो साल की जंग, इज़रायल ने हिट लिस्ट से ऐसे मिटाए 12 बड़े नाम
Doha
Doha में हमास के अधिकारियों पर हमला, क्या बोला संगठन? अमेरिका ने किया बड़ा दावा
war on gaza
ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायल का दूसरा बड़ा हमला? गज़ा तक मदद पहुंचाना चाहता है यह समूह
India pakistan relation
भारत ने 67 पाकिस्तानियों को वापस लौटाया, जानें अब तक कितने हुए रिहा
Kerala News
Watch: केरल में मुस्लिम नौजवानों ने ईद-ए-मिलाद रैली में हिन्दू मंदिर को दी सलामी
Who Khalil al Hayya
कौन है हमास का वो लीडर, जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर में की भीषण बमबारी
UP News
मथुरा में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; भारी विरोध के बाद विनय पंडित गिरफ्तार
;