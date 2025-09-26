Malegaon Blast Case में लगा था संगीन इल्जाम, अब बनाया दिया कर्नल; BJP नेताओं ने दी बधाई

Malegaon Blast News: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के कुछ दिनों बाद सेना अधिकारी प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया है. उनके इस प्रमोशन पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग बधाई देते नजर आ रहे हैं. 17 साल से चल रहे केस के बाद उन्हें ये प्रमोशन मिला है.

एनआईए कोर्ट से मिली राहत

हाल ही में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने पुरोहित समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकामयाब रहा है.

नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पुरोहित को बधाई दी और उन्हें देशभक्त बताते हुए लिखा कि कर्नल पुरोहित को यूनिफॉर्म में वापसी पर बधाई. सरकार उन देशभक्तों के साथ खड़ी है, जो साहस और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पुरोहित को आखिरकार न्याय मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की तुष्टिकरण राजनीति ने पुरोहित के कैरियर को प्रभावित किया है. उन्होंने लिखा कि 17 साल की प्रताड़ना और 8 साल जेल में बिना सबूत के रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को आखिरकार कर्नल बनाया गया. लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के एंटी-हिंदू एजेंडा के कारण एक प्रतिभाशाली अधिकारी को मेजर जनरल तक पहुंचने से रोका गया. कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण पहले और राष्ट्रीय गौरव बाद में है.

क्या था मालेगांव बम ब्लास्ट केस?

29 सितंबर 2008 को मालेगांव (मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर) में एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए बम में विस्फोट हुआ था. यह धमाका एक मस्जिद के पास हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे. इस मामले में शुरुआत में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में 7 लोगों पर मुकदमा चलाया गया.

एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया. इनमें प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहिरकर, सुधंकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य) और समीर कुलकर्णी शामिल थे.