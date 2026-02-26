मालेगांव में सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ने पर 7 लोगों पर FIR

Maharashtra Namaz Row: महाराष्ट्र के नासिक जिले में बिजली विभाग के अंदर नमाज अदा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बीते सोमवार (23 फरवरी) हुई इस घटना का वीडियो बुधवार (25 फरवरी) को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, रमजान के मौके पर बीते सोमवार को मालेगांव में नगर निगम के बिजली विभाग के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे. इसी दौरान हिंदूवादी संगठन के एक सदस्य ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. नगर निगम के बिजली विभाग के अंदर नमाज पढ़ने की बात सुनकर दक्षिणपंथी संगठन के साथ, बीजेपी नेता आग बबूला हो गए. इस मामले को लेकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने नमाजियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता देख, नमाजियों ने स्पष्टीकरण दिया है. मालेगांव में मीडिया से बातचीत करते हुए नमाजियों के एक प्रतिनिधि ने बताया कि सोमवार को उनके इलाके में बिजली आपूर्ति नहीं थी. इसी वजह वे लोग नगर निगम के बिजली विभाग में शिकायत लेकर पहुंचे थे. नमाज पढ़ने वालों के प्रतिनिधि के मुताबिक, जब वह शिकायत लेकर पहुंचे, तो समय अधिकारी अपने केबिन में मौजूद नहीं थे. इसी बीच अस्र की नमाज का समय हो गया, तो उन्होंने एक खाली जगह देखकर कार्यालय के अंदर ही नमाज अदा कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दफ्तर में नमाज या पूजा कितना सही? संविधान-कोर्ट ने खींच दी अकीदे और अनुशासन की लकीर

नमाज पढ़ने वालों के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अगर वे बाहर नमाज पढ़ने चले जाते, तो संबंधित अधिकारी से उन लोगों की मुलाकात नहीं होती है. ऐसे में मुमकिन था कि वह शिकायत नहीं कर पाते और शायद उनके इलाके में बिजली भी बहाल नहीं हो पाती. उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने वहां नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ने के पीछे किसी की मंशा आहत करने या कोई बुरी नियत नहीं थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मालेगांव नगर निगम के प्रमुख रवींद्र जाधव ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि सोमवार को जब वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे, तब संबंधित लोग उनके केबिन में आए और वहां हंगामा किया. जाधव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिया था कि कार्यालय में हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए, लेकिन संबंधित कर्मचारी ने उस समय पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक आवेदन दिया.

मालेगांव नगर निगम प्रमुख रवींद्र जाधव ने यह भी बताया कि बुधवार को जब वे मुंबई में थे, तब उन्हें जानकारी मिली कि एक हिंदू संगठन ने सोमवार की घटना को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है. इस घटना में पुलिस ने भी कार्रवाई की है. मालेगांव नगर निगम के बिजली विभाग में नमाज अदा करने के मामले में लुकमान कमाल (सलीम) और करीब सात अन्य लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

नासिक ग्रामीण के किल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 189(2), 190 और 292 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संबंधित लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली, गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जुटाई और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और बीजेपी नेता किरीट सोमैया के जरिये मुख्यमंत्री से की गई शिकायत के बाद की गई है.

यह भी पढ़ें: UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद सलाम, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला