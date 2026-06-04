मालवीय नगर अग्निकांड में रियाजुद्दीन की मिसाल, गद्दे बिछाकर बचाईं 12 जिंदगियां

Riyazuddin Rescue Hero: एक तरफ देश और दुनिया में कहीं भी कोई अपराध होता होता है और अगर अपराधी मुस्लिम समुदाय का हो तो उस अपराध के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय, दीन-ए-इस्लाम, इस्लाम की शिक्षाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन पर तनकीद की जाती है. जैसा कि हमने गाजियाबाद में बकरीद के दिन सूर्या हत्याकांड के मामले में देखा. वहीं, हमने बीते बुधवार (3 जून) को देखा कि दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने के बाद कैसे मुस्लिम समुदाय के एक दुकानदार और मुस्लिम युवकों ने फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाई.

मालवीय नगर स्थित 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' में आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए. वहीं, इसी होटल के पास रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की रजायी और गद्दे की दुकान है. होटल में आग लगने के बाद रियाजुद्दीन ने अपने फायदे और नुकसान पर ध्यान न देते हुए लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी ली. उन्होंने होटल के खिड़की तोड़े और अपने दुकान से दो लाख रुपये के गद्दे होटल के सामने रोड पर बिछा दिए, ताकि लोग होटेल से कूदकर अपनी जान बचा सके और गद्दे पर कुदने से उन्हें खास चोट न लगे.

उन्होंने बताया कि "दो लाख रुपए के गद्दे मैंने लोगों को बचाने के लिए बिछा दिए, मुझे सुकून है कि गद्दों की वजह से 8-12 लोगों की जान बच गई और उनको सिर्फ मामूली चोट आई है." रियाजुद्दीन सिविल डिफेंस में रह चुके हैं. इसलिए उन्हें पता था कि आग लगने के बाद लोगों की जान कैसे बचाई जाती है. उन्होंने कहा कि आज उनकी दुकान खाली हो गई है लेकिन उन्हें सुकून है कि इंसान बच गए.

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इस रेस्क्यू अभियान में टोटल 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें से 8-12 लोगों ने होटल से गद्दे पर कुदकर जान बचाई और अन्य को पुलिस, दमकलकर्मी और कुछ मुस्लिम युवकों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस जान बचाने के अभियान में वहां के स्थानीय मुस्लिम युवकों ने फरिश्तों की तरह काम किया. अफजल, मो. शाहरुख, मो. अनीश, मो. आमिर और मो. वसीम ने अपनी जान को दांव पर लगाकर दर्जनों लोगों की जान बचाई. इन मुस्लिम युवकों ने घटनास्थल पर कई पीड़ितों को सांस लेने में तकलीफ हुई तो CPR देकर जान बचाई. आज पूरे देश में इनकी तारीफ हो रही है और हौसले को सलाम किया जा रहा है. इस रेस्क्यू अभियान में टोटल 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया.