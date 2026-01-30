Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3091854
Zee SalaamIndian MuslimSIR के झटके से बंगाल में हलचल; सीएम ममता की सीट से लगभग 22 फीसदी वोटर्स के नाम कटे!

SIR के झटके से बंगाल में हलचल; सीएम ममता की सीट से लगभग 22 फीसदी वोटर्स के नाम कटे!

SIR Controversy in West Bengal: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा में SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 45 हजार नाम हटने से सियासी पारा उफान पर है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट में बैठक बुलाई. TMC ने डोर-टू-डोर सत्यापन के निर्देश दिए हैं. सियासी जानकारों मुताबिक, इस सीट पर भले ही मुस्लिम आबादी 20 फीसदी है, लेकिन उनकी भूमिका निर्णायक होती है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:39 PM IST

Trending Photos

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Bhabanipur Voter List Controversy: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से जुड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया का काम लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिससे वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव सामने आए हैं. इस खास प्रक्रिया के तहत भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. इसके बाद सियासी सरगर्मियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. 

भवानीपुर सीट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है. इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और नजगणना के मुद्दे ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. साल 2021 में भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की थी. जिसके बाद से यह सीट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और SIR प्रक्रिया को लेकर सबकी नजर इस पर बनी हुई है.

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के मुताबिक, SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,06,295 मतदाता दर्ज थे, लेकिन हाल ही में प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ लगभग 1,61,509 नाम शामिल हैं. इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 21.7 फीसदी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आनन फानन में कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई है. इस बैठक में भवानीपुर के सभी पार्षदों और बीएलए को बुलाया गया है ताकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामलों पर चर्चा की जा सके और मतदाताओं के नामों से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाई जा सके.

गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया के दौरान यह बड़े पैमाने पर नाम हटाने का मुद्दा सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं है. पश्चिम बंगाल में SIR की जारी प्रक्रिया के दौरान कुल लगभग 58 लाख नामों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से कुछ को 'अनुपस्थित होने, ट्रांसफर, मौत या डुप्लिकेट' वोटर लिस्ट होने की वजह से हटाने का हवाला दिया गया है.  

भवानीपुर में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद TMC ने स्थानीय नेताओं को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन के लिए निर्देश दिए हैं. पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि ऐसे किसी भी वैध मतदाता का नाम हटाया नहीं जाना चाहिए और प्रत्येक हटाए गए नाम की डोर-टू-डोर जांच की जानी चाहिए ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके.

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिन वार्डों में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गये हैं, उनमें विशेष रूप से वार्ड 70, 72 और 77 शामिल हैं और इनमें से कुछ क्षेत्र अल्पसंख्यक और प्रवासी आबादी वाले इलाके हैं, जिनके नाम हटाए जाने पर सियासी और सामाजिक स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल वोटर्स में लगभग 40 फीसदी वोटर गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहारी समुदाय से आते हैं. जबकि, करीब 20 फीसदी मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं. इसके अलावा शेष 40 फीसदी मतदाता बंगाली समुदाय के हैं. इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: इरफान सोलंकी पर मंडराया जेल जाने का खतरा! HC ने की गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsBhabanipur NewsSIR Controversymuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
इरफान सोलंकी पर मंडराया जेल जाने का खतरा! HC ने की गैंगस्टर एक्ट की याचिका खारिज
mp news
IPS राजा बाबू का मदरसा छात्रों को संदेश, जनसंख्या नियंत्रण और कुरान संग गीता पर जोर!
UP News
आरोप धर्मांतरण का, पुलिस पकड़ रही पहली शादी के गवाह को, KGMU केस में एक्शन पर सवाल?
India Arab Relations
दिल्ली में दूसरी अरब विदेश मंत्रियों की बैठक, मुस्लिम देशों के मंत्रियों का स्वागत
UP News
गोंडा के स्कूल में बुर्का पहनकर छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होने से मचा बवाल
jammu kashmir snowfall
जम्मू-कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो पहले पढ़ लें मौसम विभाग की चेतावनी! जानें अलर्ट
Bagpat News
चिकन खाया, पैसे मांगने पर बागपत में कथित हिंदू संगठन के लोगों ने की सुफियान की पिटाई
Rajasthan news
राजस्थान के इस विधायक को कान में चुभने लगती है अजान, विधानसभा में जताई नाराजगी
Uttarakhand news
‘कश्मीरियों की सुरक्षा से समझौता नहीं’, UK घटना पर Omar Abdullah का सख्त रुख
Pakistan Bangladesh relations
14 साल बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश के रिश्तों में नई उड़ान, ढाका-कराची नॉन-स्टॉप फ्लाइट