मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी NRC से हैं डरते; पश्चिम बंगाल के प्रदीप ने NRC के डर से किया सुसाइड

असम में 2013 से शुरू हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) 2019 तक चला. इसमें राज्य के 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसने पूरे देश के लोगों को सकते में डाल दिया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:56 PM IST

सीएम ममता ने प्रदीप (बाएं) के NRC के डर से सुसाइड पर बड़ा बयान
West Bengal News Today: असम में 2013 से शुरू हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) 2019 तक चला. इसमें राज्य के 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसने पूरे देश के लोगों को सकते में डाल दिया. 31 अगस्त 2019 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने लंबी कानूनी सुनवाई के बाद लगभग 1 लाख 17 हजार 164 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया. बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने देशभर में NRC लागू करने के ऐलान के बाद लोगों में दहशत फैल गई. 

इसी साल केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कराया. आरोप है कि इसमें 60 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है. विपक्षी दलों ने SIR को बैकडोर NRC बताया है. इसको लेकर देशभर के लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खड़दाह इलाके में NRC के डर से एक शख्स ने आत्महत्या कर लिया.

सुसाइड नोट से बड़ा खुलासा

इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. खबर मिलते ही सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई. मृतक की पहचान प्रदीप कर (57) के रुप में हुई है, जो पानीहाटी स्थित महाज्योति नगर के रहने वाले थे. मंगलवार (28 अक्टूबर) की सुबह प्रदीप कर का शव उनके ही घर से फांसी के फंदे पर लटका मिला.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस को मृतक के पास से एक डायरी (सुसाइड नोट) भी मिली है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है. प्रदीप कर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरी मौत के लिए NRC जिम्मेदार है." इस खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदीप कर बीते कुछ दिनों से बेहद परेशान चल रहे थे और उन्हें डर था कि NRC लागू होने पर उनका नाम नागरिक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा.

सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना

NRC के डर से आत्महत्या की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया. सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "पानीहाटी के खड़दह (वार्ड नंबर 9) के महाज्योति नगर इलाके के 57 साल के प्रदीप कर ने आत्महत्या कर लिया. उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मेरी मौत के लिए NRC जिम्मेदार है."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी की डर और बंटवारे की सियासत ने लोगों को किस हद तक डरा दिया है. ममता बनर्जी ने कहा, "यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठता है कि बीजेपी ने कैसे सालों से एनआरसी के नाम पर निर्दोष नागरिकों को डराया, झूठ फैलाया, दहशत फैलाई और वोट के लिए असुरक्षा की भावना को हथियार बना लिया. उन्होंने लोकतंत्र को डर के शासन में बदल दिया है, जहां लोगों को अपने ही नागरिक होने पर शक होने लगा है."

'बंगाल में नहीं लागू होगा NRC'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिणपंथी सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "यह दर्दनाक मौत बीजेपी की जहरीली सियासत और झूठे प्रचार का नतीजा है." उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली में बैठे जो लोग खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं. उन्होंने आम भारतीयों को इस कदर डरा दिया है कि लोग अपने ही देश में विदेशी घोषित किए जाने के डर से जान दे रहे हैं." 

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस बेरहम सियासी खेल को हमेशा के लिए बंद किया जाए. बंगाल कभी एनआरसी को लागू नहीं होने देगा. हम अपने लोगों की इज्जत और पहचान किसी को छीनने नहीं देंगे. उन्होंने कहा, "यह मिट्टी मां, माटी और मानुष की है. नफरत फैलाने वालों की नहीं. दिल्ली के जमींदार साफ-साफ सुन लें. बंगाल लड़ेगा, बंगाल बचाएगा और बंगाल जीतेगा."

