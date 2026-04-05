Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3166136
Zee SalaamIndian Muslimभारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार; ममता बनर्जी ने PM मोदी पर साधा निशाना

भारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार; ममता बनर्जी ने PM मोदी पर साधा निशाना

West Bengal Election: इसी महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं. इसी बीच एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बुरे हैं, तो मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं से मिलते समय अपने खुद के व्यवहार पर भी सवाल उठाना चाहिए. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:36 AM IST

Trending Photos

भारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार; ममता बनर्जी ने PM मोदी पर साधा निशाना

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव में भाग लेने वाले तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक बंगाल पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. इस दौरान अपने विपक्षी दलों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (4 अप्रैल) को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भारत के मुस्लिम समाज से रिश्ते और विदेशी मुसलमानों के रिश्ते में भेदभाव को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बुरे हैं, तो मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं से मिलते समय अपने खुद के व्यवहार पर भी सवाल उठाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा "अगर मुसलमान सचमुच बुरे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं और देश के राष्ट्रपति (उनके सिस्टम में जो भी आता है), जब वे उनसे गले मिलते हैं, तो उन्हें यह याद क्यों नहीं रहता कि वे हिंदू हैं या मुसलमान?"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते शुक्रवार (3 अप्रैल) को एक जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वे धर्म का सम्मान नहीं करते, वे एक ऐसा धर्म थोपना चाहते हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर आप आगामी पांच वर्षों तक शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको BJP को रोकने के लिए एकजुट होना होगा.  ममता ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दंगा भड़काना चाहते हैं. ममता ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में होने वाले घुसपैठ को लेकर BJP हमेशा तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर रहती है. ममता बनर्जी ने BJP पर घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर निशाना साधा और कहा कि आप बंगाली बोलने वाले लोगों को घुसपैठिया करार देते हैं. आप (BJP) खुद सबसे बड़े घुसपैठिए हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

West Bengal ElectionMamata Banerjee Attack PM Modiminority newsToday News

Trending news

West Bengal Election
भारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार;CM ममता ने मोदी पर साधा निशाना
Telangana NEWS
बेहतर जिंदगी का सपना बना डरावना सच, ओमान में फंसी रोखिया की कहानी सुन सिहर उठेंगे आप
Middle East Tension
ट्रंप के बड़बोलेपन को तेहरान का करारा जवाब, दो दशक में पहली बार US लड़ाकू विमान ढेर
Kashmir news
मिडिल ईस्ट जंग की मार से कराह रहा कश्मीर का पेपर मेशे उद्योग, करोड़ों का ऑर्डर कैंसल
UP News
वेज चाउमीन में निकला नॉनवेज, मुस्तफा के रेस्टोरेंट पर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
Delhi news
दिल्ली दंगों में Ex. पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 9 आरोपी बा-इज्ज़त बरी
UP News
देश में चल रही नफरत की आंधी, मुसलमानों के खिलाफ बेतहाशा बढ़े हिंसा-भेदभाव के मामले
Spain News
मैड्रिड में इस्लामोफोबिक नारों पर बवाल, स्पेन की वर्ल्ड कप दावेदारी पर संकट!
Hindu-Muslim unity
"वज़ू करूं अजमेर में और काशी में अशनान"; कबीर और खुसरो की धरती है हिन्दुस्तान!
madhya pradesh news
अब्दुल ने नंदिनी की शादी में निभाया पिता का फर्ज, हिंदू परंपरा से कराई शादी