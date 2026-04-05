भारत के मुस्लिम को ना और विदेशी शेख पर लुटाएँगे प्यार; ममता बनर्जी ने PM मोदी पर साधा निशाना

West Bengal Election: इसी महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं. इसी बीच एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बुरे हैं, तो मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं से मिलते समय अपने खुद के व्यवहार पर भी सवाल उठाना चाहिए.
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West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस चुनाव में भाग लेने वाले तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक बंगाल पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. इस दौरान अपने विपक्षी दलों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (4 अप्रैल) को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के भारत के मुस्लिम समाज से रिश्ते और विदेशी मुसलमानों के रिश्ते में भेदभाव को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बुरे हैं, तो मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं से मिलते समय अपने खुद के व्यवहार पर भी सवाल उठाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा "अगर मुसलमान सचमुच बुरे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं और देश के राष्ट्रपति (उनके सिस्टम में जो भी आता है), जब वे उनसे गले मिलते हैं, तो उन्हें यह याद क्यों नहीं रहता कि वे हिंदू हैं या मुसलमान?"
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते शुक्रवार (3 अप्रैल) को एक जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वे धर्म का सम्मान नहीं करते, वे एक ऐसा धर्म थोपना चाहते हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर आप आगामी पांच वर्षों तक शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको BJP को रोकने के लिए एकजुट होना होगा. ममता ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दंगा भड़काना चाहते हैं. ममता ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की.
गौरतलब है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में होने वाले घुसपैठ को लेकर BJP हमेशा तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर रहती है. ममता बनर्जी ने BJP पर घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर निशाना साधा और कहा कि आप बंगाली बोलने वाले लोगों को घुसपैठिया करार देते हैं. आप (BJP) खुद सबसे बड़े घुसपैठिए हैं.