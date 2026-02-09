KGMU Mazar Controversy: मजार प्रबंधक ने नोटिस का दिया जवाब, बुलडोजर एक्शन की दी गई थी चेतावनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 'किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी' (KGMU) में कई मजार हैं. इस कैंपस में स्थित 6 मजारों पर अवैध अतिक्रमण के आरोप हैं, जिसको लेकर KGMU प्रशासन ने मजार कमेटी को नोटिस भेजा था और जवाब न देने पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई थी. अब खबर है कि मजार कमेटी ने KGMU प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा हरमन शाह की मजार के प्रबंधक मोहम्मद शकील के वकील वली हाशमी ने KGMU द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दाखिल किया है. यह जवाब KGMU प्रशासन के प्रवक्ता केके सिंह को पेश किया गया है. जवाब में कहा गया है कि मजारें अंग्रेजों के समय से बनी हुई हैं, मजार की स्थापना KGMU कॉलेज के निर्माण से पहले हुई है.

जवाब में कहा गया है कि मजारें KGMU कॉलेज के निर्माण से पहले स्थापित की गई थीं, इसलिए KGMU प्रशासन से अनुमति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता. जवाब में कहा गया है कि मजार सैकड़ों साल पुरानी बनी हुई है, इसलिए उसकी देखरेख स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, जो संविधान के तहत अनुच्छेद 25 प्रावधान करता है.

गौरतलब है कि KGMU प्रशासन द्वारा कैंपस के ट्रॉमा सेंटर, क्वीन मेरी गेट, माइक्रोबायोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी और टीजी हॉस्टल के पास स्थित मजारों को अवैध बताया जा रहा है. इसीलिए प्रशासन ने मजार कमेटी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. अब मजार कमेटी ने KGMU प्रशासन को जवाब लिखित रूप में पेश कर दिया है.