मंदसौर में वाहिद खान की हिरासत में रहस्मयी मौत; परिजनों ने लगाए पुलिस पर वसूली-टॉर्चर के आरोप!

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पुलिस कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, खासकर तब जब हिरासत या कार्रवाई के दौरान लोगों की मौत और प्रताड़ना के आरोप सामने आते हैं. हालिया दिनों यहां पर सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भी पुलिस पर समुदाय विशेष को निशाना बनाने के आरोप लगे. इसी बीच मंदसौर जिले के सीतामऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिसिया कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, सीतामऊ में 19 आपराधिक मामलों में वांछित एक मुस्लिम शख्स की मौत के कुछ ही घंटों बाद उसके परिवार और स्थानीय लोगों ने बीते दिनों सुबह लाडुना चौराहे को जाम कर दिया. मृतक की पहचान सूरजनी गांव के रहने वाले वाहिद खान उर्फ भैय्यू लाला के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि कथित वसूली के नाम पर की गई प्रताड़ना की वजह से वाहिद खान की मौत हो गई है.

परिजनों का दावा है कि 18 फरवरी की शाम पुलिस उनके घर पहुंची और उनसे 10 लाख रुपये की मांग की. परिवार के मुताबिक, जब वाहिद खान ने पैसे देने से इनकार किया तो पुलिस ने उनकी बीवी और परिवार के अन्य सदस्यों को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसे अपने साथ थाने ले गई. परिवार का आरोप है कि वहां 10 से 15 पुलिसकर्मियों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

हालांकि, पुलिस ने वाहिद खान उर्फ भैय्यू लाला के परिजनों के जरिये लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने गांव में छापा मारा था. जब उन्हें वाहिद खान नहीं मिला तो टीम वहां से लौट गई. पुलिस का दावा है कि करीब तीन घंटे बाद उन्हें उसकी मौत की जानकारी मिली.

पुलिस के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई जा रही है कि वाहिद खान खराब वेंटिलेशन वाले बेड-बॉक्स में छिपा हुआ था और ऑक्सीजन की कमी के वजह से उनकी मौत हो गई. वहीं परिवार ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं. मृतक के भाई याकूब खान और बेटे शेरदिल खान ने कहा, "अगर उसकी मौत घुटन से हुई है तो उसकी आंखों, नाक और पसलियों पर चोट के निशान क्यों हैं?"

परिवार ने दो अधिकारियों और तीन पुलिसकर्मियों का नाम लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) हेमलता कुरिल, एसडीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति और तीन थानों के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार अपने आरोपों पर कायम है. बाद में जिला कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी वरिष्ठ नेताओं को दी. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए मंदसौर भेजवाया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाहिद खान के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज थे. हाल ही में मुंबई और रतलाम पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी भी की थी, लेकिन वह फरार हो गया. फिलहाल मामले को लेकर परिवार और पुलिस के बीच अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं और जांच की प्रक्रिया जारी है. अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

