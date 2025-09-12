बीजेपी नेता की मुसलमानों को खुलेआम धमकी; कहा- 'चुनौती दोगे तो सिर काट देंगे'
बीजेपी नेता की मुसलमानों को खुलेआम धमकी; कहा- 'चुनौती दोगे तो सिर काट देंगे'

Karnataka BJP Leader Islamophobic Remarks:  बीजेपी के एक और नेता ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है. इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी के सीनियर नेता सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. दरअसल, सीटी रवि ने चेतावनी देते हुए कहा कि "हिंदुओं को चुनौती देंगे तो जवाब देंगे, सर काट देंगे." उनके इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:04 AM IST

बीजेपी नेता सीटी रवि (फाइल फोटो)
बीजेपी नेता सीटी रवि (फाइल फोटो)

Karnataka News Today: कर्नाटक में भारतयी जनता पार्टी (BJP) के नेता सीटी रवि का मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिया गया भड़काऊ बयान अब सुर्खियों में है. उन्होंने खुलेआम कहा, "हिंदुओं को चुनौती देंगे तो जवाब देंगे, सर काट देंगे." फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन रवि बेखौफ हैं और बोले "मैं सच्चाई और हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा, किसी केस से डरने वाला नहीं." 

बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और मुस्लिम समुदाय और अन्य दलों ने सीटी रवि पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, कर्नाटक के बीजेपी नेता और एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि मंड्या जिले के मद्दुर कस्बे में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया. इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1)ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने और समाज में शांति भंग करने के तहत आरोप लगाए गए हैं.

बीते दिनों गणेश विसर्जन समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था. इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और 7 सितंबर को गणेश जुलूस पर हुए पथराव के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था. इस दौरान अपने भाषण में सीटी रवि ने कहा, "हिंदू अगर सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन चुनौती दी तो सिर काट देंगे. पत्थर फेंकने वालों को दफन कर देंगे. हमने टीपू और उसके पिता को भी नहीं बख्शा. हमारी ताकत से हमें चुनौती मत दो, हम आपकी टांगें तोड़ देंगे."

पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद बीजेपी नेता पर कोई फर्क बड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है. सीटी रवि ने कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "यह पहला मौका नहीं है जब मेरे खिलाफ मामला दर्ज हुआ हो, जब मैं 14 साल का था तब भी मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया था क्योंकि मैं हिंदुत्व और देश के लिए लड़ता हूं. मैं किसी केस से नहीं डरता, सच्चाई और राष्ट्रहित के लिए लड़ता रहूंगा."

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक सीटी रवि कुमार चेतावनी देते हुए कहा कि "मुझे केस से डराने की कोशिश न करें. मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं जिन्होंने पत्थर फेंके और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए. अगर ऐसी हरकतें होंगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे. हम कब तक सहते रहेंगे?"

पुलिस के मुताबिक, पथराव की घटना में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना के बाद मद्दुर और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया है. कई दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने सोमवार (8 सितंबर) को मद्दुर में बंद का आह्वान किया. मामला अभी गरम है और पुलिस जांच कर रही है.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Karnataka NewsKarnataka PoliceBJPCT Ravi Muslim News

