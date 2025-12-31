"RSS की नफरत सड़कों पर", गाजियाबाद तलवार कांड पर मणिकम टैगोर का तीखा हमला

Ghaziabad Weapons Distribution Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने घर-घर जाकर तलवार बांट रहे थे. इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल है. इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बड़ा बयान देते हुए RSS पर हमला बोला है. उन्होंने RSS पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा, "RSS ने 100 सालों से जो नफरत बोई है, वह अब BJP शासित राज्यों में पूरे ज़ोरों पर है. पुलिस RSS के विंग्स द्वारा ऐसी हथियार बांटने की गतिविधियों की मूकदर्शक बनी हुई है." उन्होंने आगे कहा, "नफरत को रोकना होगा. भारत नफ़रत का बाज़ार नहीं बन सकता."

दरअसल, इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और 16 नामजद व्यक्तियों और 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है. शालिमार गार्डन के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने कहा, "29 दिसंबर, 2025 को शालिमार गार्डन पुलिस स्टेशन को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी तलवारें बांट रहे हैं. सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए शालिमार गार्डन पुलिस स्टेशन ने 16 नामजद व्यक्तियों और 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. अब तक, इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है."

RSS पर लगा नफरत फैलाने का आरोप

इससे पहले मणिक्कम टैगोर ने RSS पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया था, जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि इसी वजह से उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र एंजेल चकमा की हत्या हुई. इस घटना को "जघन्य अपराध" बताते हुए, टैगोर ने आरोप लगाया कि सालों से चलाए जा रहे नफ़रत के अभियानों ने युवा दिमागों को प्रभावित किया है और हिंसा की ऐसी घटनाओं में योगदान दिया है, खासकर BJP शासित राज्यों में.

Add Zee News as a Preferred Source

"100 साल से नफरत फैला रहा है"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि RSS द्वारा सालों से प्रचारित विचारधारा ने समाज के कुछ वर्गों, खासकर युवाओं के बीच नफ़रत को बढ़ावा दिया है. टैगोर ने आगे कहा, "RSS की 100 सालों की नफ़रत और नफ़रत भरे कैंपेन भारत के युवाओं के दिमाग में घुस गए हैं, और खासकर राज्यों में BJP की जीत के बाद, इसे और बढ़ावा दिया गया है. नफ़रत को गलत तरीके से युवाओं के दिमाग में डाला गया है. यही नफ़रत इस तरह की हरकतें करवा रही है. इसके लिए RSS को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए."