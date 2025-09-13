गोरखपुर के बाद मैनपुरी में 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला; दाढ़ी नोचकर जबरन लगवाए नारे!

Mainpuri News Today: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाद अब मैनपुरी में भी एक मुस्लिम शख्स को असामाजिक तत्वों ने प्रताड़ित किया और उससे मारपीट कर आपत्तिजनक नारे लगवाने की कोशिश की. इस घटना ने स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात नौजवानों ने कार सर्विस का बहाना बनाकर दो मैकेनिकों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन पर हमला कर दिया.

यह घटना मैनपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित मैकेनिक वसीम ने बताया कि कुछ लोग कार लेकर आए थे, उन लोगों ने कहा कि पार्क के पास गाड़ी खराब हो गई है. जिसके बाद वसीम अपने साथी जाबिर के साथ मौके पर पहुंचा ताकि गाड़ी की मरम्मत की जा सके, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद दो और आरोपियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया.

इस दौरान हमलावरों ने पीड़ितों में से एक जाबिर को छोड़ दिया, लेकिन वसीम को बंधक बना लिया. पूरी आपबीती सुनाते हुए वसीम ने बताया कि आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसकी दाढ़ी भी नोची. इतना ही नहीं उन लोगों ने पीड़ित मुस्लिम शख्स से जबरदस्ती आपत्तिजनक नारे लगवाने की कोशिश की. वारदात को अंजाम देते हुए हमलावरों ने वीडियो भी बनाया.

जाबिर ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत पुलिस को फोन कर सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी पुलिस हरकत में आ गई और कार को जब्त कर लिया. पुलिस ने वसीम और जाबिर पर हमला करने वाले एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाहिर नहीं की है.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित मुस्लिम नौजवान वसीम और जाबिर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ितों ने बताया कि वह आरोपियों की पहचान कर सकते हैं. फिलहाल, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. थाना कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि शिकायत मिल चुकी है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.