मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की हटाई जाए कब्र; HC में दायर अर्जी में की गई बड़ी मांग

Removal of Afzal Guru Grave: आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रों को हटाने की मांग की गई है. दोनों की कब्र तिहाड़ जेल में मौजूद है और इसको लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. दोनों को आतंकवाद से जुड़े मामलों में फांसी दी गई थी. याचिका में मांग की गई है कि मोहम्मद मकबूल भट और मोहम्मद अफजल गुरु की कब्रों को तिहाड़ सेंट्रल जेल से हटाया जाए.

कहां जाएंगे आतंकियों के अवशेष

कोर्ट से यह भी गुज़ारिश की गई है कि संबंधित जेल प्रशासन को आदेश दिया जाए कि आतंकवादियों के शवों को कानून के तहत किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि आतंकवाद का महिमामंडन न हो और जेल परिसर का गलत इस्तेमाल न हो सके.

याचिका दायर करने वाले ने क्या कहा?

विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि तिहाड़ जेल के अंदर इन कब्रों को तामीर करना और अस्तित्व अवैध, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है. यह दिल्ली प्रिजन रूल्स, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन भी है. याचिका में कहा गया है कि मृत्युदंड पाए कैदियों की लाश का निपटान इस तरह से होना चाहिए जिससे आतंकवाद का महिमामंडन रोका जा सके और जेल अनुशासन व कानून व्यवस्था बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

याचिका में दावा किया गया है कि तिहाड़ की केंद्रीय जेल में इन कब्रों की मौजूदगी ने इसे कट्टरपंथियों का तीर्थ स्थल बना दिया है. यहां चरमपंथी तत्व इकट्ठा होकर दोषी आतंकवादियों की पूजा करते हैं. याचिका में कहा गया है कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि आतंकवाद को वैधता देने का भी काम करता है. यह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

याचिका में दलील दी गई है कि मृत्युदंड पाए आतंकवादियों अजमल कसाब और याकूब मेमन को इस तरह दफनाया गया था कि उनकी कब्रों का महिमामंडन नहीं हो सका. याचिका में आगे दावा किया गया है कि जेल परिसर के भीतर कब्रों की मौजूदगी तिहाड़ जेल के कैदियों और कर्मचारियों के लिए गंभीर संक्रामक और खतरनाक बीमारियों का खतरा पैदा करती है. यह याचिका अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा के जरिए दाखिल की गई है.