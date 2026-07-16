/लातूर: पहले 3 मुस्लिम बच्चों को खंभे से बांधकर पीटा, फिर उन्हीं पर दर्ज करा दी चोरी की FIR!

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Maharashtra News Today: देश के कई रियासतों में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग, तशद्दुद और मजहब की वजह से इम्तियाजी सलूक आम बात हो गई. इस तरह के मामलों में मुल्जिमों को अक्सर हुकूमत और इंतजामिया पर पनाह देने के इल्जाम लगते रहे हैं. इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के लातूर जिले से सामने आया है.
लातूर जिले में तीन नाबालिग मुस्लिम स्कूली बच्चों को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने के मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. नेटीजंस ने मुतास्सिरा का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय का होने की वजह से पुलिस पर इम्तियाजी सलूक बरतने के इल्जाम लगाए हैं.
दूसरी तरफ बच्चों के वालिदैन का इल्जाम है कि उनके मासूम बेटों पर सिर्फ जुल्म ही नहीं किया गया, बल्कि इंसाफ पाने के रास्ते में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. यह वाकया 10 जुलाई को लातूर जिले की रेणापुर तहसील के खरौला गांव की है.
नाबालिग मुस्लिम बच्चों को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा
मिली जानकारी के मुताबिक 13 से 15 साल की उम्र के तीन मुस्लिम बच्चों के साथ मराठा समुदाय के कुछ लोगों ने मुबय्यना तौर पर मारपीट की. इल्जाम है कि हमलावरों ने बच्चों को खंभे से बांध दिया और फिर बेल्ट, बिजली के तार और पाइप से बेरहमी से पीटा. इस दौरान एक मुल्जिम ने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट कर दी. इसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया.
मुतास्सिरा बच्चों में से एक के वालिद, जो इस मामले के गवाह भी हैं, ने बताया कि जैसे ही उन्हें हमले की खबर मिली, वह दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ मौके पर पहुंचे. उनके मुताबिक उन्होंने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमलावर उन पर भी भड़क उठे और गाली-गलौज करने लगे. उन्होंने कहा, "हमें डर था कि कहीं हमारे बच्चों की जान न ले ली जाए. हम कुछ नहीं कर पा रहे थे. बहुत मिन्नत करने के बाद हम करीब सात किलोमीटर दूर पुलिस थाने पहुंचे. वहां से पुलिस फौरन मौके पर पहुंची."
मुल्जिमों का कहना है कि बच्चों ने उनके खेत से बिजली के तार चुराए थे. पुलिस ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चों को मुल्जिमों से छुड़ाया, लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई. बच्चों के परिवार का कहना है कि पुलिस ने अपनी आंखों के सामने हुई मारपीट देखने के बावजूद शुरुआत में चोरी के इल्जाम में उन्हीं तीन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लगा दिए घंटों
मुतास्सिरा बच्चों के घर वालों इल्जाम है कि मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा कई घंटे बाद तब दर्ज किया गया, जब इस मामले को लेकर दबाव बढ़ने लगा. डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) राजेंद्र मायने ने देरी की वजह बताते हुए कहा कि पुलिस पूरे मामले के तथ्यों की तस्दीक कर रही थी. घटना दोपहर में हुई थी.
बच्चों के वालिदैन ने बताया कि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वह घायल बच्चों को लेकर इलाज के लिए अस्पताल चले गए. उनका कहना है कि बच्चों के पूरे जिस्म पर बेल्ट, बिजली के तार और पाइप से मारपीट के निशान थे. जब बच्चे अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उसी दौरान मुख्य मुल्जिम सचिन राउतराव ने बच्चों के पिटाई की वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
मुल्जिम ने मुतास्सिर बच्चों पर दर्ज कराई एफआईआर
रात करीब 10 बजे सचिन राउतराव खुद पुलिस थाने पहुंचा और तीनों बच्चों पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है कि शिकायत दर्ज कराने वह खुद थाने आया था. बताया गया है कि सचिन राउतराव की शिकायत में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि उसने और उसके साथियों ने बच्चों को खंभे से बांधकर उनकी पिटाई की थी. उसके बाद ही पुलिस ने पीड़ित बच्चों में से एक के वालिद की शिकायत दर्ज की.
ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में पुलिस ने सचिन राउतराव और नितिन शिंदे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दोनों पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही फरार हो गए. पुलिस ने संतोष राउतराव, बबली काले, दत्ता जाधव, बालू सूर्यवंशी, गणेश भोपी और दशरथ भोपी नाम के छह मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से दो दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई.
पुलिस ने मुतास्सिरा मुस्लिम फैमिली पर बनाया पहचान छिपाने का दबाव
DySP राजेंद्र मायने का कहना है कि इस घटना का कोई फिर्कावाराना पहलू नहीं है. हालांकि, मुतास्सिरा बच्चों के वालिदैन का दावा है कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने फिर्कावाराना और जातपात पर मबनी बातें कहीं. एक बच्चे के वालिद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें सलाह दी थी कि मामले की कार्रवाई के समय अपनी मुस्लिम पहचान का जिक्र न करें.