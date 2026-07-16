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लातूर: पहले 3 मुस्लिम बच्चों को खंभे से बांधकर पीटा, फिर उन्हीं पर दर्ज करा दी चोरी की FIR!

Latur Muslim Children Assault Case: महाराष्ट्र के लातूर में तीन नाबालिग मुस्लिम बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है. अक्सरियती तबके के मुल्जिमों ने बच्चों को खंभे से बांधकर मुबय्यना तौर पर बेरहमी से पिटाई की. मुतास्सिरा बच्चों के वालिदैन ने पुलिस पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए बताया कि कार्रवाई के समय अपनी पहचान छिपाए रहने का दबाव बनाया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 16, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:28 PM IST
लातूर: पहले 3 मुस्लिम बच्चों को खंभे से बांधकर पीटा, फिर उन्हीं पर दर्ज करा दी चोरी की FIR!
Image Credit: लातूर में अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने नाबालिग मुस्लिम बच्चों को पीटा (PC-सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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