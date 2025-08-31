मार्वेल के विलेन Thanos के Voter ID से मचा बवाल; राहुल गांधी ने किया शेयर पोस्ट

Thanos Voter ID: मार्वेल यूनिवर्स के विलेन थानोस के वोटर आईडी कार्ड ने बवाल मचाया हुआ है. इस आइडी पर नाम मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम लिखा हुआ है. राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर किया है.
Thanos Voter ID: भारत में वोट डालने के लिए एलियन भी आ रहे हैं. अब तक नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए कथित घुसपैठियों के वोटर कार्ड पर राजनीति होती रही थी, लेकिन अब मामला एकदम अलग हो गया है. मालेगांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वोटर लिस्ट में मार्वल के खलनायक थानोस की तस्वीर वाले वोटर आईडी को दिखाया गया है. मार्वेल की फिल्म एवेंजर्स में थानोस एक एलियन है जो धर्ती को तबाह करना चाहता था.
पूर्व विधायक आसिफ शेख राशिद ने आरोप लगाया कि मालेगांव में 6,000 से ज्यादा मतदाताओं को बिना पते के रजिस्टर किया गया है. वहीं, 3,502 आईडी कार्ड्स की तस्वीरें बदली गईं और करीब 11,298 डबल वोट दर्ज हुए हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में दिखे आईडी कार्ड पर नाम, उम्र और पता सभी गलत थे, जिससे मतदाता सूची की गंभीर खामियों पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस पर लोगों ने जमकर मीम बनाए और चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और कैप्शन लिखा,"नया वोटर बीजेपी के लिए अनलॉक हुआ." कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मतदाता लिस्ट में हेरफेर कर चुनाव को प्रभावित कर रही है.
इसी सिम्त में राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोट, गलत पते, फर्जी रजिस्ट्रेशन और एक ही नाम से दो वोट दर्ज होने जैसे मामलों को भी गिनाया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कांग्रेस से औपचारिक हलफनामा या माफी की मांग की थी.
कांग्रेस ने इसके विरोध में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, इस पर बीजेपी के गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह असल में घुसपैठिया बचाओ यात्रा है.