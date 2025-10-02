Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2944636
Zee SalaamIndian Muslim

अपने ही पिता का कातील निकला मासूक खान; 5वीं शादी के शक में मारी गोली

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में माशूक खान ने अपने एक साहयोगी के साथ मिलकर अपने ही पिता मंसूर खान की हत्या कर दी. पिता पर 5वीं शादी करने और नई पत्नी के नाम संपत्ति करने का शक था. पूरी खबर जानने के लिए निचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

अपने ही पिता का कातील निकला मासूक खान; 5वीं शादी के शक में मारी गोली

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा से एक सनसनीखेज बार्दात की खबर सामने आई है. यहां माशूक खान ने अपने ही पिता मंसूर खान की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्यारे बेटे माशूक खान को अपने पिता पर 5वीं शादी करने और सारी संपत्ति नई पत्नी के नाम करने का शक था. इसी शक में मंसूर खान की हत्या उसके बेटे मासूक ने अपने एक साथी इकबाद हुसैन के साथ मिलकर कर दी. 

दरअसल, यह मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव का है. यहां बीते 27 सितंबर की रात माशूक खान ने अपने पिता मंसूर खान की हत्या कर दी. इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे बेटे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही थाने में FIR दर्ज करवाई. जब पुलिस की तीन टीमों ने मिलकर इस हत्याकंड की जांच की और मृतक का पोस्टमार्टम करवाया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. पुलिस की जांच में माशूक खान दोषी पाया गया. जांच के बाद पुलिस ने हत्यारे बेटे माशूक खान और उसके एक साथी को इकबाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस की पूछताछ में हत्यारे बेटे माशूक खान ने बताया कि उसके दिवंगत पिता ने शादी और घर बनवाने के नाम पर 44 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसे सिर्फ 5 लाख रुपये ही दिए. साथ ही मंसूर खान ने हत्यारे बेटे से यह वादा किया था कि मरने से पहले वह अपनी संपत्ति को उसके नाम कर देगा, लेकिन वादा पूरा नहीं होने से नाराज होकर हत्यारे बेटे माशूक खान ने अपने एक साथी इकबाल हुसैन के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हत्यारे बेटे माशूक खान ने पुलिस जांच में यह बताया कि इकबाल हुसैन ने उसे भड़काया कि 5वीं शादी के बाद उसके पिता अपनी सारी संपत्ति नई बीवी के नाम कर देगा. साथ ही इकबाद हुसैन ने हत्यारे बेटे माशूक खान को कट्टा और कारतूस भी दिए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsmashook killed his own fathermashook killed mansur khanminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
पुलिस मुठभेड़ में तबरेज को लगी गोली, गौतस्करी के इल्जाम में हुई थी FIR
Israel seize global sumud flotilla
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमले के बाद दुनिया भर में भारी बवाल, इजरायल के खिलाफ आक्रोश
Global Sumud Flotilla News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायल का हमला, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता गिरफ्तार
Rajasthan news
बरेली और वक्फ कानून पर AIMPLB ने कहा सरकार साम्प्रदायिक राजनीति और घृणा से प्रेरित
UP News
मदरसे में मासूम को सोता देख भड़के मौलाना; जिस्म पर कर दी डंडो की बरसात, FIR दर्ज
Muslim youth
नाई-मजदूर तक पर सरकार के तख्तापलट की साजिश का इल्ज़ाम; ATS के रडार पर मुस्लिम नौजवान
Uttarakhand news
रेप में नाकाम होने पर लड़की की हत्या; शाहबाज़ और फैजान समेत एक नाबालिग हिरासत में
UP News
हमीरपुर: कांग्रेस नेता समेत कई मुस्लिमों पर गिरी गाज; भड़काऊ पोस्ट करने का है आरोप!
Delhi News
स्कूलों में RSS को पढ़ाने के प्रस्ताव पर भड़के तारिक अनवर, बोले- क्या मैसेज देंगे?
UP News
'गाजर मूली की तरह काटेंगे...' बीजेपी नेता की मुस्लिमों को धमकी का वीडियो वायरल
;