Masjid-E-Nabvi में हाथापाई का वीडियो वायरल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाले हालात

Madina Mosque Fighting Video: मदीना मस्जिद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्स के जवान उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
Trending Photos
Madina Mosque Fighting Video: मदीना में मौदूद मस्जिद-ए-नबवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो लोग हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, मस्जिद परिसर के अंदल दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इस दौरान एक युवक ने बुज़ुर्ग शख्स पर अचानक हमला कर दिया. जिससे कुछ वक्त के हालाक संजीदा हो गए.
हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इस मामले में दखल दिया और दोनों लोगों को अलग कर दिया. सुरक्षा बलों की तत्परता से मामला आगे नहीं बढ़ पाया और मस्जिद परिसर में फिर से शांति बहाल हो गई. वीडियो में साफ तौर देखा जा सकता है कि दो लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं. इतने में ही पीछे से एक पुलिसकर्मी आया है और दोनों को अलग-अलग करता है.
मस्जिद-ए-नबवी मुस्लिम उम्मत के लिए बेहद अहम मानी जाती है. यह वही मस्जिद है, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में स्थापित किया था. यह इस्लाम में मस्जिद-ए-हरम के बाद दूसरा सबसे पाक जगह है.
— Nadir Baloch (@BalochNadir5) January 3, 2026
हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मस्जिद-ए-नबवी में नमाज़ अदा करने और ज़ियारत के लिए आते हैं. ऐसे पवित्र स्थान पर किसी भी तरह की अशांति धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती है. वीडियो सामने आने के बाद देश भर के मुसलमान इस हरकत की मज़म्मत कर रहे हैं.
इस घटना के बाद कई नमाज़ियों और सोशल मीडिया यूज़र्स ने नाराज़गी और दुख जताया. लोगों का कहना है कि पाक जगहों पर सब्र, अनुशासन और आपसी सम्मान बनाए रखना बेहद ज़रूरी है. किसी बात पर अगर नाराजगी है तो उसे दरगुजर करना चाहिए आपस में लड़ना और हाथापाई करना कोई सही तरीका नहीं है.
अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस घटना में शामिल लोगों की पहचान या बाद में की गई किसी कार्रवाई को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई है. मस्जिद-ए-नबवी सभी मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है. यहां होने वाले छोटे-से-छोटे विवाद भी दुनियाभर की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं.
ज्ञात हो कि इससे पहले मस्जिद-ए-नबवी में एक शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस दौरान एक सिक्योरिटी में मौजूद जवान ने उसे गिरते हुए पकड़ लिया था. इस घटना में जवान भी घायल हो गया था.