बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद

Delhi News: मस्जिद दरगाह फैज इलाही में अब कोई शादी समारोह नहीं होगी. इसको लेकर मैनेजमेंट कमेटी ने एक नोटिस लगाया, जिसमें कहा गया था कि 2 जनवरी के बाद यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा. नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने शादी के लिए बुकिंग कर ली थी, वे अब अपना इंतजाम कहीं और कर लें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को MCD की टीम ने मस्जिद दरगाह फैज इलाही की पैमाइश की थी और मस्जिद के परिसर में बने स्ट्रक्चर को 4 जनवरी को गिराने की बात कही. साथ ही MCD की टीम ने यह भी साफ कर दिया था कि 2 जनवरी के बाद यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा. इसी कड़ी में मस्जिद दरगाह फैज इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने MCD के उस मौखिक आदेश पर मुहर लगा दी है कि अब यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा.

डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह गैर-कानूनी है और उसे गिरा देना चाहिए. तब से मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. हालांकि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुख्य पार्टी होना चाहिए था, क्योंकि फैज इलाही दरगाह मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर है. यहां बनी कमेटी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ही बनाई है.

वहीं, फैज इलाही दरगाह मस्जिद में शादियों की बुकिंग करने वाले लोग परेशान हैं. यहां शादी के लिए लोगों ने 6-6 महीने पहले से बुकिंग की थी. लेकिन अचानक से शादी समारोह पर प्रतिबंध से लोग परेशान हैं. कई लोगों ने तो हलवाई और पंडाल के लिए भी पैसे दे दिए थे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें फिर से अलग इंतजाम करना होगा.