बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद

Delhi News: MCD ने दिल्ली के मस्जिद दरगाह फैज इलाही की बीते 1 जनवरी के दिन पैमाइश की थी. इसके बाद MCD ने कहा कि मस्जिद की जगह पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह गैर-कानूनी है, उसे आगामी 4 जनवरी को गिरा दिया जाएगा. इस आदेश के बाद मस्जिद दरगाह फैज इलाही के इंतजामिया ने एक नोटिस जारी करके दरगाह फैज इलाही में होने वाले शादी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:19 AM IST

Delhi News: मस्जिद दरगाह फैज इलाही में अब कोई शादी समारोह नहीं होगी. इसको लेकर मैनेजमेंट कमेटी ने एक नोटिस लगाया, जिसमें कहा गया था कि 2 जनवरी के बाद यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा. नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने शादी के लिए बुकिंग कर ली थी, वे अब अपना इंतजाम कहीं और कर लें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को MCD की टीम ने मस्जिद दरगाह फैज इलाही की पैमाइश की थी और मस्जिद के परिसर में बने स्ट्रक्चर को 4 जनवरी को गिराने की बात कही. साथ ही MCD की टीम ने यह भी साफ कर दिया था कि 2 जनवरी के बाद यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा. इसी कड़ी में मस्जिद दरगाह फैज इलाही मैनेजमेंट कमेटी ने MCD के उस मौखिक आदेश पर मुहर लगा दी है कि अब यहां कोई शादी समारोह नहीं होगा.

डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह गैर-कानूनी है और उसे गिरा देना चाहिए. तब से मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. हालांकि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुख्य पार्टी होना चाहिए था, क्योंकि फैज इलाही दरगाह मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर है. यहां बनी कमेटी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ही बनाई है.

वहीं, फैज इलाही दरगाह मस्जिद में शादियों की बुकिंग करने वाले लोग परेशान हैं. यहां शादी के लिए लोगों ने 6-6 महीने पहले से बुकिंग की थी. लेकिन अचानक से शादी समारोह पर प्रतिबंध से लोग परेशान हैं. कई लोगों ने तो हलवाई और पंडाल के लिए भी पैसे दे दिए थे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें फिर से अलग इंतजाम करना होगा. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Faiz Ilahi Dargah Newsminority newsToday News

