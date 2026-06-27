/9 कब्रें उजड़ीं, कफन बाहर आए और मुआवजा सिर्फ 100 रुपये! मथुरा में फूटा मुस्लिम समाज का गुस्सा

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Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक अर्थमूवर मशीन कब्रिस्तान में घुस गई और कब्रों को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारी हंगामा मच गया. इस घटना के बाद मथुरा-वृंदावन नगर निगम मुस्लिम समुदाय पर समझौता करने का दबाव बना रहा है और हर कब्र के लिए 100 रुपया का मुआवजा देने की पेशकश की है. इस पेशकश के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है.कब्रिस्तान समिति का कहना है, "यह रकम न केवल बहुत कम है, बल्कि मरने वाले के सम्मान का अपमान भी है."
दरअसल, मथुरा के मनोहरपुरा इलाके में 117 साल पुराने "कब्रिस्तान अहले मुस्लिमीन" के पश्चिमी हिस्से में मौजूद सरकारी पानी की टंकी के पास निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान 26 अप्रैल की रात को मथुरा-वृंदावन नगर निगम का एक अर्थमूवर कब्रिस्तान के परिसर में घुस गया और उसने नौ कब्रों को नुकसान पहुंचाया. यह मशीन "नेचर ग्रीन टूल्स एंड मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड" की थी और इसका इस्तेमाल नगर निगम के कामों के लिए किया जाता है.
कब्रिस्तान कमेटी ने जताई आपत्ति
कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शाकिर हुसैन ने प्रशासन द्वारा जारी मुआवजा मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं. शाकिर हुसैन ने कहा, "अधिकारियों ने प्रति कब्र 100 रुपये, प्रति पेड़ 100 रुपये और प्रति कंक्रीट पिलर 100 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद कब्रों की स्थिति बेहद दर्दनाक थी. कई कब्रें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं, कफन जमीन से बाहर आ गए थे और कुछ जगहों पर मानव कंकाल तक दिखाई देने लगे थे. ऐसे में प्रति कब्र 100 रुपये का मुआवजा तय करना मृतकों और उनके परिजनों के सम्मान के साथ अन्याय है. दूसरी तरफ, नगर निगम प्रशासन ने अपने फैसले का बचाव किया है. अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने कहा कि मुआवजे की गणना संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट और उस समय लागू सरकारी नियमों के आधार पर की गई है.
शिकायत के भी बाद नहीं हुई कार्रवाई
नगर निगम के एक अधिकारी ने साफ किया कि निगम किसी भी कब्र को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं करता है, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया तय नियमों के मुताबिक ही पूरी की गई थी. इस मामले को लेकर कब्रिस्तान समिति के अध्यक्ष 89 साल के जमालुद्दीन खान ने भी आवाज उठाई है. उन्होंने बताया कि यह कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में एक गजटेड वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है. इस घटना के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के IGRS पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. हालांकि, नगर निगम से जवाब मिलने के बाद शुरू में शिकायत बंद कर दी गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की असंतुष्टि और खराब फीडबैक के बाद इस मामले पर फिर से कार्रवाई शुरू की गई है.