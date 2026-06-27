/9 कब्रें उजड़ीं, कफन बाहर आए और मुआवजा सिर्फ 100 रुपये! मथुरा में फूटा मुस्लिम समाज का गुस्सा

कब्रिस्तान कमेटी ने जताई आपत्ति

कब्रिस्तान कमेटी के सचिव शाकिर हुसैन ने प्रशासन द्वारा जारी मुआवजा मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं. शाकिर हुसैन ने कहा, "अधिकारियों ने प्रति कब्र 100 रुपये, प्रति पेड़ 100 रुपये और प्रति कंक्रीट पिलर 100 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद कब्रों की स्थिति बेहद दर्दनाक थी. कई कब्रें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं, कफन जमीन से बाहर आ गए थे और कुछ जगहों पर मानव कंकाल तक दिखाई देने लगे थे. ऐसे में प्रति कब्र 100 रुपये का मुआवजा तय करना मृतकों और उनके परिजनों के सम्मान के साथ अन्याय है. दूसरी तरफ, नगर निगम प्रशासन ने अपने फैसले का बचाव किया है. अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने कहा कि मुआवजे की गणना संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट और उस समय लागू सरकारी नियमों के आधार पर की गई है.