Mathura: अवैध मजारों से सनातन धर्म बचाने निकले पूर्व सैनिकों को पुलिस ने रोका

Mathura Former Soldiers Protest: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूर्व सैनिकों ने कथित अवैध मजारों और ब्रजभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिक इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया.

भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले बुधवार (13 मई) को सैकड़ों पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हुई तीखी झड़प और जबरन रोके जाने के बाद मामला और बिगड़ गया. प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से मिलने तक नहीं दिया गया और पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जबरन पीछे धकेला. इस दौरान पूर्व सैनिकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों ने कहा, "हम युद्ध के मैदान से नहीं डरे, तो इन बाधाओं से क्या डरेंगे? अगर ब्रज की भूमि पर अवैध कब्जे होंगे और हमारी माताओं-बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा, तो हर सैनिक फिर से हथियार उठाने की जगह कानून के दायरे में रहकर ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं."

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प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों ने शहर में तेजी से बढ़ती कथित अवैध मजारों और सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों पर कड़ा रोष व्यक्त किया. परिषद के सदस्यों ने कहा कि एक सुनियोजित तरीके से ब्रज की जमीनों को कब्जाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.

पूर्व सैनिकों द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन में 8 मुख्य मांगें उठाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं- 1-अवैध मजारों पर कार्रवाई, 2-लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सड़क के बीचों-बीच स्थित अवैध निर्माण को हटाकर यातायात बहाल करना, 3-धर्मांतरण पर रोक, 4. लव-जिहाद पर रोक, 5-नशा और मांस मुक्त ब्रज, 6-गलत पहचान बताकर व्यापार करने वालों की जांच. 7. समान व्यवहार- सभी संगठनों के साथ प्रशासन का निष्पक्ष बर्ताव. 8-सैनिकों का सम्मान.

पूर्व सैनिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक तरफ वे देश की सीमाओं की रक्षा कर वापस लौटे हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही जनपद में पुलिस का व्यवहार अपमानजनक है. सैनिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध मजारों और अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे.