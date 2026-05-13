Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3215920
Zee SalaamIndian MuslimMathura: अवैध मजारों से सनातन धर्म बचाने निकले पूर्व सैनिकों को पुलिस ने रोका

Mathura: अवैध मजारों से सनातन धर्म बचाने निकले पूर्व सैनिकों को पुलिस ने रोका

Mathura Former Soldiers Protest: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूर्व सैनिकों ने कथित अवैध मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने ब्रजभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बचाने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई. पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 13, 2026, 07:44 PM IST

Trending Photos

Mathura: अवैध मजारों से सनातन धर्म बचाने निकले पूर्व सैनिकों को पुलिस ने रोका

Mathura Former Soldiers Protest: उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूर्व सैनिकों ने कथित अवैध मजारों और ब्रजभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिक इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया. 

भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले बुधवार (13 मई) को सैकड़ों पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपने निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ हुई तीखी झड़प और जबरन रोके जाने के बाद मामला और बिगड़ गया. प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि से मिलने तक नहीं दिया गया और पुलिस ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जबरन पीछे धकेला. इस दौरान पूर्व सैनिकों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों ने कहा,  "हम युद्ध के मैदान से नहीं डरे, तो इन बाधाओं से क्या डरेंगे? अगर ब्रज की भूमि पर अवैध कब्जे होंगे और हमारी माताओं-बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा, तो हर सैनिक फिर से हथियार उठाने की जगह कानून के दायरे में रहकर ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों ने शहर में तेजी से बढ़ती कथित अवैध मजारों और सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों पर कड़ा रोष व्यक्त किया. परिषद के सदस्यों ने कहा कि एक सुनियोजित तरीके से ब्रज की जमीनों को कब्जाया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.

पूर्व सैनिकों द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन में 8 मुख्य मांगें उठाई गई हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं- 1-अवैध मजारों पर कार्रवाई, 2-लक्ष्मी नगर क्षेत्र में सड़क के बीचों-बीच स्थित अवैध निर्माण को हटाकर यातायात बहाल करना, 3-धर्मांतरण पर रोक,  4. लव-जिहाद पर रोक, 5-नशा और मांस मुक्त ब्रज, 6-गलत पहचान बताकर व्यापार करने वालों की जांच. 7. समान व्यवहार- सभी संगठनों के साथ प्रशासन का निष्पक्ष बर्ताव. 8-सैनिकों का सम्मान.

पूर्व सैनिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक तरफ वे देश की सीमाओं की रक्षा कर वापस लौटे हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने ही जनपद में पुलिस का व्यवहार अपमानजनक है. सैनिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध मजारों और अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेंगे.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Mathura Former Soldiers ProtestFormer Soldiers Protest Against Illegal Mazarminority newsUttar Pradesh newsToday News

Trending news

Mathura Former Soldiers Protest
Mathura: अवैध मजारों से सनातन धर्म बचाने निकले पूर्व सैनिकों को पुलिस ने रोका
AIMIM protest
AIMIM कार्यकर्त्ता को बर्दाश्त नहीं सदर साहेब की तौहीन; बोले- 'डेढ़ फुटिया' बेलगाम!
muslim news
सूर्य नमस्कार जैसे वापस लेना होगा 'वंदे मातरम' का फैसला;बिहार में AIMIM का अल्टीमेटम
muslim news
असम में लागू होगा UCC; शपथ लेते ही CM हिमंता ने कर दिया बड़ा ऐलान, मचा बवाल
madarsa
भाजपा की सरकार बनते ही मंत्री ने दी पश्चिम बंगाल में मदरसे बंद करनी की धमकी!
Islamic NATO
पाकिस्तान बना रहा ‘Islamic NATO’, सऊदी के बाद अब तुर्किये और कतर की एंट्री?
West Bengal Politics
“मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा काम”, BJP विधायक के बयान पर बंगाल में बवाल
Delhi news
जामिया नगर, शाहीन बाग और अबुल फजल को बड़ी राहत, 2026 तक नहीं चलेगा बुलडोजर
aligarh news
AMU के जेएन मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, अस्पताल में मचा हड़कंप
Delhi news
अरसला तौहीद की हत्या पर बवाल, 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR; भड़का लोगों का गुस्सा