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ईद की खुशियां मातम में बदलीं, मथुरा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

Uttar Pradesh News: मथुरा में ईद-उल-अज़हा के दिन मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 55 वर्षीय नवाब की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 28, 2026, 08:41 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में ईद-उल-अज़हा के दिन इदरीस और एजाजुल के बीच मोटरसाइकिल लगाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद इदरीस पक्ष के 25 से 30 लोग एजाजुल के घर पर हमला कर दिया. दबंगों ने घर में घुसकर पहले बच्चों पर हमला किया, बच्चों की चीख-पुकार सुनकर 55 साल के बुजुर्ग नवाब बच्चों को बचाने के आए, इस दौरान दबंगों ने बुजुर्ग के सिर पर लाठियों से वार किया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. वहीं, एक बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार "फरसा" से हमला किया, जिसमें महिला की कान कट गया. 

यह मामला मथुरा जिले के कोसीकलां थाना क्षेत्र के फालैन गांव का है. बता दें कि यह घटना तब हुई, जब एजाजुल के घर सभी मर्द ईद-उल-अजहा की नमाज अदा करने ईदगाह गए हुए थे. घर में ज्यादातर महिलाएं और बच्चें मौजूद थे. इसी मौके का फायदा उठाकर इदरीस के लोगों ने एजाजुल के घर पर हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और एक बुजुर्ग महिला सहित परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पीड़ित परिवार के सदस्य जुबैर खान ने बताया कि हमलावरों ने सबसे पहले घर में मौजूद मासूम बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर जब 55 वर्षीय नवाब उन्हें बचाने के लिए आगे आए, तो दबंगों ने उनके सिर पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण नवाब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

इस सनसनीखेज वारदात के बाद से फालैन गांव में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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