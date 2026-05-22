गाय की कुर्बानी और भोजशाला विवाद पर क्या बोले मथुरा के मुसलमान; जुमे की नमाज के बाद अमन की अपील

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित 'शाही ईदगाह' में आज जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया था. नमाज के बाद मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध वर्ग ने गाय की कुर्बानी और भोजशाला मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी.

''गाय की कुर्बानी इस्लाम में हराम''

22 मई को मथुरा स्थित 'शाही ईदगाह में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने हाल ही में हुमायूँ कबीर द्वारा गाय की कुर्बानी देने की वकालत करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी. लोगों ने हुमायूँ कबीर के रुख का कड़ा विरोध किया. मथुरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाय की कुर्बानी देना पूरी तरह से गलत है और इस्लाम में यह हराम है. लोगों ने आगे कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर, समाज में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इस्लाम हमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता. हिंदू भाइयों के लिए गाय पूजनीय है, इसलिए उसकी कुर्बानी का विचार भी गलत है.

दरअसल, बंगाल में गाय की कुर्बानी को लेकर विवाद चल रहा है. बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गाय की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूँ कबीर ने गाय की कुर्बानी करने की बात कही.

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भोजशाला विवाद पर कोर्ट के आदेश का सम्मान

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते भोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया और हिंदू समुदाय को पूजा-अर्चना करने की इजाजत दे दी. इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज आज (22 मई) को पहली बार कमाल मौला मस्जिद (भोजशाला) में जुमे की नमाज अदा नहीं कर पाया. कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा के मुस्लिम समाज ने अपनी परिपक्वता दिखाई. उन्होंने साझा बयान में कहा कि भोजशाला मामले पर कोर्ट के जरिए जो भी आदेश दिया गया है, उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, लोगों ने कहा कि कानून और न्यायपालिका सर्वोपरि है और अदालत के फैसले का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मथुरा स्थित 'शाही जामा मस्जिद' में जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और स्थानीय गणमान्य लोगों के सहयोग के कारण कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी ने आपसी भाईचारे और शांति के साथ नमाज अदा की.