Mathura: DJ बजा तो निकाह भी नहीं, बहिष्कार भी; मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला

Mathura News: मथुरा जिले के कोसीकलां कस्बे में शादी-विवाह की रस्मों को लेकर कुरैशी मुस्लिम समाज ने एक अहम और सख्त फैसला लिया है. समाज ने बैंड-बाजा, डीजे और ढोल-ताशों को सामाजिक कुरीति मानते हुए सर्वसम्मति से तय किया है कि अब किसी भी विवाह समारोह में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की कार्रवाई होगी.

कोसीकलां में मुस्लिम समुदाय का बड़ा फैसला

यह फैसला सराय इलाके में ईदगाह कमेटी की ओर से बुलाई गई कुरैशी समाज की महापंचायत में लिया गया है. पंचायत में विस्तार से चर्चा के बाद समाज के बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों ने कहा कि शादियों में बजने वाला बैंड और डीजे इस्लामी परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना जरूरी है.

क्या कहता है पंचायत का फैसला?

पंचायत के फैसले के मुताबिक, अगर किसी शादी में बैंड या डीजे का इस्तेमाल किया गया तो उस विवाह का निकाह कोई भी मौलाना नहीं पढ़ेगा. इसमें स्थानीय मौलाना ही नहीं, बल्कि बाहर से बुलाए गए मौलाना भी शामिल होंगे. इतना ही नहीं, अगर कोई मौलाना इस फैसले का उल्लंघन करते हुए निकाह पढ़ता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

नियम तोड़ने वाले परिवार पर 11 हजार का जुर्माना

समाज ने यह भी तय किया है कि नियम तोड़ने वाले परिवार पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पहली बार गलती होने पर परिवार को पहले समझाया जाएगा, लेकिन अगर बार-बार नियमों की अनदेखी की गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा.

शादी में नहीं खाएंगे लोग खाना

फैसले में यह भी शामिल है कि जिन परिवारों की शादी में बैंड या डीजे बजेगा, उनके कार्यक्रमों में समाज के लोग खाना खाने भी नहीं जाएंगे. पंचायत में मौजूद लोगों ने साफ कहा कि समाज की एकता और परंपराओं की रक्षा के लिए इस फैसले का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

इस्लाम में म्यूजिक हराम

इस्लाम में म्यूजिक को हराम करार दिया गया है. इलाकाई लोगों का कहना है कि ऐसे पाक मौके पर गानों का बजना एकदम सही नहीं है. ज्ञात हो कि इससे पहले भी कई जगहों पर ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. जहां इलाकाई उलेमा ने कहा है कि जिन शादियों में गाना बजाया जाएगा वहां निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा.