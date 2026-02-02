मथुरा में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप; BSA ने किया सस्पेंड

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौझील इलाके के एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद पर बच्चों का ब्रेनवॉश करने, उन्हें इस्लामिक नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर को पहली नजर में दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया है.

यह शिकायत BJP के बाजना मंडल के अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने दर्ज कराई थी. BSA ऑफिस में जमा की गई अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि हेडमास्टर बच्चों को इस्लाम की ओर आकर्षित कर रहा था और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि हेडमास्टर ने बच्चों के सामने हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहीं और हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कीं. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी मौजूदगी में कुछ बाहरी लोगों को स्कूल परिसर में लाया गया ताकि बच्चों पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला जा सके.

शिकायतकर्ताओं ने क्या किया दावा

शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि बच्चों से कहा गया कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है. सबसे गंभीर आरोप राष्ट्रगान को लेकर हैं. शिकायत में कहा गया है कि स्कूल में नियमित रूप से राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था. अगर बच्चे राष्ट्रगान गाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें डांटा जाता था और हेडमास्टर खुद भी इसे गाने में हिस्सा नहीं लेता था. शिकायत में हेडमास्टर के महिलाओं के प्रति व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप लगाया गया कि महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार अनुचित था, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के दिए गए हैं आदेश

शुरुआती जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें आरोप पहली नजर में सही पाए गए. इसके बाद BSA मथुरा ने हेडमास्टर जान मोहम्मद को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उसे प्राइमरी स्कूल नगला हुमायूं, मांट से अटैच कर दिया. पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए BEO छाता और BEO मांट की दो सदस्यीय जांच समिति भी बनाई गई है. समिति को पूरे मामले की जांच करने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है.