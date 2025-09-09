मथुरा में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुसलमानों के भारी विरोध के बाद विनय पंडित गिरफ्तार
मथुरा में पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुसलमानों के भारी विरोध के बाद विनय पंडित गिरफ्तार

UP Controversial Post on Prophet (PBUH) Case: बीते दिनों बोकारो में पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि विनय पंडित नाम के शख्स ने मथुरा में विवादित टिप्पणी की. पोस्ट वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते जोरदार प्रदर्शन किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:17 PM IST

पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) पर विवादित टिप्पणी करने पर भारी विरोध
पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) पर विवादित टिप्पणी करने पर भारी विरोध

Mathura News Today: झारखंड के बोकारो के बाद अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सोशल मीडिया पर गुस्ताखी की गई. पोस्ट वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए. मामले की संवेदनशीलता को देखते ही पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया और मौके बड़ी संख्या पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया. 

यह पूरा मामला धर्म नगरी के नाम से मशहूर मथुरा की है. जहां सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी ने मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैला दिया. यह विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान विनय पंडित के रूप में हुई है. जिसने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी. जैसे ही यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर संबंधित थाना पहुंचेय वे आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. 

पुलिस की निष्क्रियता को देखकर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया. पुलिस ने बताया कि उन्होंने तुरंत विनय पंडित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और आरोपी को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.

इस दौरान पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और धीरे-धीरे शांत होकर वहां से हट गए. पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपी कानूनी दायरे में आएंगे.

ये भी पढ़ें: हमास नेताओं के पनाहगाह क़तर में घुसकर इसराइल ने किया हमला; दोहा में हर तरफ दहशत और धुआं !

 

