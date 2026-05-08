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Zee SalaamIndian Muslimबर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़कियों के साथ दिल्ली से मथुरा आए युवकों पर लव जिहाद का आरोप, पिटाई

बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़कियों के साथ दिल्ली से मथुरा आए युवकों पर लव जिहाद का आरोप, पिटाई

Uttar Pradesh News: दिल्ली से मथुरा में बर्थडे पार्टी मनाने आए कुछ मुस्लिम युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. बजरंग दल ने इस मामले को लव जिहाद की साजिश बतााय है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 08, 2026, 08:57 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां बजरंग दल के साथ मथुरा पुलिस ने दिल्ली से बर्थडे मनाने आए 4-5 मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया. वहीं, बजरंग दल से जुडे़ लोगों ने संबंधित युवकों की बेरहमी से पिटाई भी की. इससे पहले बरेली में भी एक हिंदू युवती के बर्थडे पार्टी में जाने पर बरजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो मस्लिम युवकों की पिटाई की थी.

आरोप है कि ये  4-5 मुस्लिम युवक दिल्ली से हिंदू युवतियों के साथ मथुरा में बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे. मुस्लिम युवकों के हिंदू युवतियों के साथ बर्थडे मनाने और पार्टी की तैयारी करने की सूचना बजरंग दल को मिली. बजरंग दल ने इस घटना को लव जिहाद की साजिश बताया. कृष्णा नगर चौकी प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ और बजरंग दल जिला अध्यक्ष राम तोमर अपनी टीम के साथ इन मुस्लिम युवकों को पकड़ने के लिए संबंधित जगह पर धावा बोला, लेकिन ये सभी युवक वहां से निकल चुके थे. 

बजरंग दल से जुड़े लोगों ने संबंधित युवकों की मूवमेंट पर नजर रखी और दूसरी जगह पर संबंधित युवकों के होने की सूचना मिलते ही पुलिस और बजरंग दल की टीम ने फिर से धावा बोला. इस बार बजरंग दल और पुलिस की टीम ने संबंधित मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया. बाद में पुलिस सभी को पूछताछ के लिए चौकी ले गई.

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मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा. बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन समाज और हिंदू बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है. 

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हिंदू छात्रा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अन्य क्लासमेट को बुलाया, जिसमें दो मुस्लिम छात्र थे, बाकी सभी हिंदू समुदाय के छात्र थे. रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान बजरंग दल से जुड़े युवकों ने मौके पर पहुंचकर दोनों मुस्लिम युवकों की पिटाई की और लव जिहाद का आरोप लगाया, जबकि संबंधित युवती ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया.

 

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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