मथुरा: हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; बीजेपी नेता के दावों की खोली पोल, जानें क्या कहा?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुथरा में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता के आरोप पर प्रशासन ने नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद नाम के खिलाफ कार्रवाई की थी. हालांकि, जांच के बाद जब हकीकत सामने आई तो प्रशासन और बीजेपी नेता की किरकिरी होने लगी. वहीं, अब पीड़ित हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर सफाई दी है.

नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों को साजिश और गलतफहमी का नतीजा बताते हुए कहा कि बिना तथ्य जाने उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और वे इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुए विवाद और शिकायतें पूरी तरह बेबुनिया हैं. उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका किसी भी कथित विवादित प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं.

'मेरे खिलाफ शिकायतें और आरोप बेबुनियाद'

हेडमास्टर जान मोहम्मद ने कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, वे उन्हें पहचानते तक नहीं हैं. उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ जो भी शिकायतें हुई हैं, वे बेबुनियाद हैं. मेरा किसी भी तरह के विवादित मामले से कोई लेना-देना नहीं है. किसी गलतफहमी की वजह से शिकायत की गई है, जिसका मैं उचित मंच पर जवाब दूंगा."

जान मोहम्मद ने इस पूरे मामले को सियासी रंग दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई. हेडमास्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल कर कोई भी अपनी सियासत न चमकाए. उनका कहना है कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, न सरकार से और न ही शिक्षा विभाग से. वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही उनकी तरजीहात में शामिल है.

शिक्षा विभाग और सरकार के प्रति विश्वास जताते हुए नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अधिकारियों और सरकारी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मथुरा के नौहझील स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद को एक बीजेपी नेता की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया है. बीजेपी नेता आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनसे राष्ट्रगान नहीं गवाया. हालांकि, हेडमास्टर जान मोहम्मद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे लंबे समय से यहां काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे.

52 साल के जान मोहम्मद साल 2007 से नौहझील के प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं. उन्होंने कहा, "मैं यहां कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरे खिलाफ पहले कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए गए." उनका दावा है कि 31 जनवरी को बिना किसी सत्यापन या जांच के उन्हें निलंबन की जानकारी दी गई. इस मामले में मथुरा की बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने बताया कि मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता दुर्गेश कुमार उर्फ प्रधान के जरिये शिकायत दर्ज कराने के बाद 31 जनवरी को जान मोहम्मद को निलंबित किया गया.

छात्रों के अभिभावकों ने जान मोहम्मद के समर्थन में किया प्रदर्शन

बीजेपी नेता के इस आरोप के बाद बाद स्थानीय लोग भड़क गए. मथुरा जिले के नौहझील कस्बे के करीब 250 लोगों ने 4 फरवरी को जान मोहम्मद के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत और अवैध बताया. प्रदर्शनकारियों में छात्रों के अभिभावक भी शामिल थे. उन्होंने 3 फरवरी को जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर हेडमास्टर को तुरंत बहाल करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जान मोहम्मद ने SIR प्रक्रिया में भी अपनी ड्यूटी निभाई थी. लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सियासी साजिश का हिस्सा हैं.

