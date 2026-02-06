Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3100318
Zee SalaamIndian Muslimमथुरा: हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; बीजेपी नेता के दावों की खोली पोल, जानें क्या कहा?

मथुरा: हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; बीजेपी नेता के दावों की खोली पोल, जानें क्या कहा?

Mathura Muslim Headmaster Suspension Controversy: मथुरा के नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बीजेपी नेता के आरोपों को साजिश और गलतफहमी बताया है. बता दें, हालिया दिनों बीजेपी नेता की शिकायत पर उन्हें निलंबित किया गया था. बीजेपी नेता के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए  स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने उनके समर्थन में प्रदर्शन कर बहाली की मांग की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:28 PM IST

Trending Photos

मथुरा के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद
मथुरा के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुथरा में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता के आरोप पर प्रशासन ने नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद नाम के खिलाफ कार्रवाई की थी. हालांकि, जांच के बाद जब हकीकत सामने आई तो प्रशासन और बीजेपी नेता की किरकिरी होने लगी. वहीं, अब पीड़ित हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर सफाई दी है. 

नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों को साजिश और गलतफहमी का नतीजा बताते हुए कहा कि बिना तथ्य जाने उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और वे इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुए विवाद और शिकायतें पूरी तरह बेबुनिया हैं. उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका किसी भी कथित विवादित प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं.

'मेरे खिलाफ शिकायतें और आरोप बेबुनियाद'
हेडमास्टर जान मोहम्मद ने कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, वे उन्हें पहचानते तक नहीं हैं. उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ जो भी शिकायतें हुई हैं, वे बेबुनियाद हैं. मेरा किसी भी तरह के विवादित मामले से कोई लेना-देना नहीं है. किसी गलतफहमी की वजह से शिकायत की गई है, जिसका मैं उचित मंच पर जवाब दूंगा."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मथुरा में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप; BSA ने किया सस्पेंड

जान मोहम्मद ने इस पूरे मामले को सियासी रंग दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई. हेडमास्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल कर कोई भी अपनी सियासत न चमकाए. उनका कहना है कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, न सरकार से और न ही शिक्षा विभाग से. वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही उनकी तरजीहात में शामिल है.

शिक्षा विभाग और सरकार के प्रति विश्वास जताते हुए नौहझील प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद ने कहा कि उन्हें अधिकारियों और सरकारी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे.

 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मथुरा के नौहझील स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद को एक बीजेपी नेता की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया है. बीजेपी नेता आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनसे राष्ट्रगान नहीं गवाया. हालांकि, हेडमास्टर जान मोहम्मद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे लंबे समय से यहां काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ पहले कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे.

52 साल के जान मोहम्मद साल 2007 से नौहझील के प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं. उन्होंने कहा, "मैं यहां कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरे खिलाफ पहले कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए गए." उनका दावा है कि 31 जनवरी को बिना किसी सत्यापन या जांच के उन्हें निलंबन की जानकारी दी गई. इस मामले में मथुरा की बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने बताया कि मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता दुर्गेश कुमार उर्फ प्रधान के जरिये शिकायत दर्ज कराने के बाद 31 जनवरी को जान मोहम्मद को निलंबित किया गया.

छात्रों के अभिभावकों ने जान मोहम्मद के समर्थन में किया प्रदर्शन
बीजेपी नेता के इस आरोप के बाद बाद स्थानीय लोग भड़क गए. मथुरा जिले के नौहझील कस्बे के करीब 250 लोगों ने 4 फरवरी को जान मोहम्मद के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत और अवैध बताया. प्रदर्शनकारियों में छात्रों के अभिभावक भी शामिल थे. उन्होंने 3 फरवरी को जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर हेडमास्टर को तुरंत बहाल करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जान मोहम्मद ने SIR  प्रक्रिया में भी अपनी ड्यूटी निभाई थी. लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सियासी साजिश का हिस्सा हैं. 

यह भी पढ़ें: Mathura: झूठा निकला दाढ़ी-टोपी वाले मुस्लिम हेडमास्टर पर स्कूल में नमाज़ पढ़ाने का इल्ज़ाम; निलंबन का आदेश रद्द!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsMathura NewsMathura School Newsjaan mohammadmuslim news

Trending news

UP News
मथुरा: टीचर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; BJP नेता के दावों की खोली पोल!
Pakistan News
जुमे की नमाज़ के दौरान शिया इमाम बारगाह मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 22 की मौत
Pakistan News
“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग
delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: मुसलमान देखकर राष्ट्रगान गवाया और पीटा; कोर्ट ने पुलिस को किया तलब
us iran tensions
‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी
Godan movie controversy
'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन
Mehrauli Assault Case
“मुल्ला जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता”, महरौली हमले के बाद मुकेश का बड़ा बयान
Delhi riots Faizan death case
छह साल बाद भी फैजान को इंसाफ नहीं? सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट
Kazakhstan on Kashmir Issue
कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा फेल? मुस्लिम देश कजाकिस्तान बनाई दूरी
Iran US Nuclear Talks
US से परमाणु बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान रवाना, अराघची करेंगे नेतृत्व