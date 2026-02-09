Mathura News: जान मोहम्मद को सस्पेंड करने वाले अधिकारी पर भड़के गांव वाले, बताया पूरा सच

Advertisement
Mathura Muslim Teacher Jan Mohammad Suspension Case: मथुरा में एक मुस्लिम टीचर जन मोहम्मद को बिना जांच के सस्पेंड करने वाले ऑफिसर से गांव वाले नाराज थे. गांव वालों ने मांग की कि ऑफिसर और झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक निष्पक्ष जांच की जाए.

Tauseef Alam|Feb 09, 2026

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नवाजमील इलाके के एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और इसमें शामिल स्थानीय BJP नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.  लोगों का आरोप है कि बिना किसी सही जांच के एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया.

दरअसल, स्थानीय BJP नेता दुर्गेश चौहान ने BSA रतन कीर्ति के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हेडमास्टर जान मोहम्मद स्कूल में बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं और धार्मिक शिक्षा दे रहे थे, जिसकी इजाजत नहीं है. इस शिकायत के आधार पर BSA ने 31 जनवरी को बिना किसी शुरुआती जांच के जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया. इस खबर से स्कूल के दूसरे टीचर, स्टाफ और माता-पिता में गुस्सा फैल गया. माता-पिता और गांव वालों ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि स्कूल में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती थी.

अधिकारी पर कार्रवाई की मांग
गांव वालों ने कहा कि जान मोहम्मद एक अनुशासित और ईमानदार टीचर हैं और उनका सस्पेंशन सिर्फ एक शिकायत के आधार पर किया गया था. इसके बाद बड़ी संख्या में गांव वाले उनके समर्थन में इकट्ठा हुए और ज़िला प्रशासन से मिलकर उन्हें वापस नौकरी पर रखने की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन (PNA) ने भी दखल दिया और विभागीय जांच का आदेश दिया गया. जांच के बाद जान मोहम्मद को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उन्हें उनके स्कूल में वापस नौकरी पर रखने का आदेश जारी किया गया.

'मुस्लिम होने की वजह से की गई कार्रवाई'
अब, उन्हें वापस नौकरी पर रखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि झूठी शिकायत करने वालों और बिना जांच के सस्पेंशन का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. कई लोगों का आरोप है कि जान मोहम्मद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय से हैं. 

इस घटना पर मंत्री ने क्या कहा?
इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं. राज्य के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मंगलवार को मथुरा गए. पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरा मामला जांच के तहत है. अगर यह साबित होता है कि शिकायत किसी साजिश के तहत की गई थी, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने उठाए गंभीर सवाल
इस बीच, यह मामला राज्य की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है और विभागीय स्तर पर रिपोर्ट मांगी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जान मोहम्मद को न्याय तो मिल गया है, लेकिन यह भी जरूरी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने एक टीचर की छवि खराब करने की कोशिश की. गांव वालों और माता-पिता का मानना ​​है कि इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ एक शिकायत के आधार पर टीचर को सस्पेंड करना सही तरीका है. 

