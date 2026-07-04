/शाही ईदगाह मस्जिद पर सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला- दूसरी जगह जमीन लेकर छोड़ें दावा

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Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Mosque Row: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद इख्तिलाफ को बातचीत के जरिये सुलझाने की कोशिश में शनिवार (4 जुलाई) को मथुरा में अहम बैठक हुई. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आयोजित इस सुलह मुजाकरात में हिंदू पक्ष के लोग तो पहुंचे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी फ़रीक़ मौजूद नहीं रहा. इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुतनाजा मकाम को लेकर अपना तजवीज भी रखा.
शाही ईदगाह मस्जिद पर आपसी रजामंदी से सुलह की मांग
यह सुलह मुजाकरात सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में आयोजित की गई. बैठक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मुताबिक, 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले ऐसे मामलों में आपसी रजामंदी की संभावना तलाशने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वादी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, दोनों पक्षों को समझौते की संभावना पर विचार करने के लिए लोक अदालत में बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष तय समय पर पहुंचा और करीब आधे घंटे तक अपना पक्ष रखा, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था.
बाबरी मस्जिद की तर्ज पर शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी जमीन देने की पेशकश!
महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, सुलह के लिए बातचीत के दौरान हिंदू पक्ष ने प्रस्ताव रखा कि अगर मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल पर अपना दावा छोड़ दे और वहां मौजूद ढांचे को हटा ले, तो मस्जिद के निर्माण के लिए किसी दूसरी मुनासिब जगह पर जमीन उपलब्ध कराने पर गौर किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक की मदद से किसी भी ढांचे को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर करना मुमकिन है.
हिंदू पक्ष के वादी और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी दावा किया कि सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपने दावों के समर्थन में ऐतिहासिक तथ्यों का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, न्यायालय ने हिंदू पक्ष की बात सुनी और जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के सामने होगी.
सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में हो सकती है सुनवाई
महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अगर मथुरा में जिला स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 या 23 अगस्त को तय तारीख पर मामले की आगे सुनवाई हो सकती है. मामले के दूसरे हिंदू पक्षकारों ने भी कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल से अपना दावा और ढांचा हटा लेता है, तो मस्जिद के निर्माण के लिए दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराने पर गौर किया जा सकता है. उनका कहना था कि हिंदू पक्ष इस जगह को भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य स्थल मानता है.
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार को गठित की गई बेंच के सामने चिन्हित मामलों में सुलह के लिए बातचीत कराई गई. इस दौरान पीठ के सदस्यों के अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सचिव अनीता सिंह भी मौजूद रहीं. उन्होंने संबंधित पक्षों से आपसी बातचीत और रजामंदी के जरिये विवाद सुलझाने की अपील की.