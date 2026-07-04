Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /शाही ईदगाह मस्जिद पर सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला- दूसरी जगह जमीन लेकर छोड़ें दावा

शाही ईदगाह मस्जिद पर सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला- दूसरी जगह जमीन लेकर छोड़ें दावा

Conciliation talks on Shahi Eidgah Mosque Dispute: सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुलह को लेकर बातचीत हुई. हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल से दावा और ढांचा हटाने पर मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन देने की पेशकश की. हालांकि, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस में कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 04, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:33 PM IST
शाही ईदगाह मस्जिद पर सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला- दूसरी जगह जमीन लेकर छोड़ें दावा
Image Credit: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद में सुलह की पेशकश (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA वर्ल्ड कप में ग़ज़ा कत्लेआम की गूंज, मिस्र की टीम ने शहीदों के नज़र की अपनी जीत
FIFA World Cup 20261 hr ago
2
Uttar Pradesh news3 hrs ago
3
UP News12:46 PM IST
4
 Uttarakhand News11:41 AM IST
5
Delhi news10:38 AM IST